Якими статками володіє Бернар Арно
Нині найбільшими статками у світі володіє власник LVHM Бернар Арно. Він володіє такими брендами:
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- Christian Dior;
- Louis Vuitton;
- Givenchy.
Наразі він та його сім'я володіють 233 мільярдами доларів, хоча торік статки складали 211 мільярдів доларів. Тож за рік їх капітал зріс на 22 мільярди доларі.
Нагадаємо! Ще у 2023 році найбагатшою людиною у світі вважався Ілон Маск з капіталом у 238 мільярдів доларів. Проте вже цього року він поступився першим місцем для Арно.
Бренди які входять до LVHM:
- Louis Vuitton;
- Tiffany & Co;
- Givenchy;
- Kenzo;
- Chaumet;
- Moet & Chandon;
- Hennessy;
- TAG Heuer.