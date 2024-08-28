Якими статками володіє Бернар Арно

Нині найбільшими статками у світі володіє власник LVHM Бернар Арно. Він володіє такими брендами:

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Christian Dior;

Louis Vuitton;

Givenchy.

Наразі він та його сім'я володіють 233 мільярдами доларів, хоча торік статки складали 211 мільярдів доларів. Тож за рік їх капітал зріс на 22 мільярди доларі.

Нагадаємо! Ще у 2023 році найбагатшою людиною у світі вважався Ілон Маск з капіталом у 238 мільярдів доларів. Проте вже цього року він поступився першим місцем для Арно.

Бренди які входять до LVHM: