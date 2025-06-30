Совладелец АТБ ответил на претензии российского олигарха по конфискации завода "Аэрок"

Компания ООО "Трайдент Геоинвест Украина", совладельцем которой является Геннадий Буткевич (совладелец АТБ), подтвердила прозрачность государственного приватизационного конкурса, по итогам которого она стала владельцем предприятия "Аэрок".

Совладелец АТБ отрицает претензии олигарха из России

Об этом сообщила BGV Group Management, информирует 24 Канал. Ранее Forbes Ukraine сообщал, что российский миллиардер Молчанов подал иск в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) из-за конфискации заводов "Аэрок".

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Справочно. Завод "Аэрок" принадлежал российскому олигарху Андрею Молчанову, который находится под санкциями и имеет тесные связи с Путиным. Актив был конфискован в 2022 году.

Позиция компании Буткевича

В позиции компании отметили, что перед покупкой был проведен основательный юридический и финансовый аудит, в ходе которого оцененные риски признали контролируемыми и приемлемыми.

"Вся операция по приобретению происходила в строгом соответствии с украинским законодательством", - отметили в компании.

При этом отмечают, что компания также оплатила все необходимые платежи, получила разрешение Антимонопольного комитета Украины и другие согласования. Поэтому право собственности на активы законно принадлежит ООО "Трайдент Геоинвест Украина".

Что известно о развитии "Аэрок"

Компания активно инвестирует в модернизацию заводов. Уже в июле 2025 года планируют полностью восстановить производство на заводе в Березани, а в 2026 году после второго этапа модернизации, стартует производство на заводе в Обухове. Благодаря обновленным мощностям предприятия смогут производить более 1,15 миллиона кубометров газобетона в год.

Параллельно компания возобновляет дистрибуцию под новым брендом PORISTON. При этом, более 90% бывших дилеров уже возобновили партнерство.

"Мы убеждены в прозрачности приватизации и законности наших прав на активы. Арбитражные иски со стороны бывшего владельца не повлияют на нашу работу и стратегические планы", – отметили в компании.