США будут конфисковывать деньги россиян и передавать Украине: беспрецедентный закон уже готов

22 июня 2023, 11:05
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Источник:

Верховная Рада

Соединенные Штаты Америки не просто заморозили подсанкционные деньги россиян, как это сделала Европа. Они создали специальный закон, позволяющий передать эти средства на восстановление Украины.

В Конгресс США поступил закон, решающий вопросы замороженных российских активов. Их готовы конфисковать и передавать на восстановление Украины.

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Что разрешает закон

Закон, который подготовили в Конгрессе, беспрецедентный. Он завизирован двумя партиями, поэтому вероятность того, что его примут, очень высока. В законе прописано не только замораживание активов россиян, но и их конфискация с последующей передачей Украине.

В частности, документ предлагает: 

  • разрешить президенту США конфисковать замороженные активы россиян и передавать их на восстановление Украины;
  • запретить перевод средств подсанкционным российским организациям, пока россияне не уйдут из Украины и не согласятся возместить ущерб за разрушение и другие преступления;
  • поручить президенту США выработать с партнерами глобальный механизм конфискации российских активов и их передачу Украине;
  • предоставить Управлению по координации санкций Государственного департамента ресурсы для работы по конфискации и передачи Украине активов россиян в других странах.

Новый закон должен гарантировать, что восстановление Украины будет проводиться за счет Путина, России и россиян, а не американских налогоплательщиков.

Напомним, в Европе до сих пор не могут определить, как конфисковать замороженные активы подсанкционных россиян.

Автор: Ярослав Сиваківський