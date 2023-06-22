У Конгрес США надійшов закон, який вирішує питання заморожених російських активів. Їх готові конфіскувати та передавати на відновлення України.

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Що дозволяє закон

Закон, який підготували у Конгресі, є безпрецедентним. Він завізований двома партіями, тож ймовірність того, що його приймуть, є дуже високою. У законі прописане не лише заморожування активів росіян, а і їх конфіскація з подальшою передачею Україні.

Зокрема, документ пропонує:

дозволити президенту США конфіскувати заморожені активи росіян та передавати їх на відновлення України;

заборонити переказ коштів підсанкційним російським організаціям, поки росіяни не підуть з України та не погодяться компенсувати шкоду за руйнування та інші злочини;

доручити президенту США напрацювати з партнерами глобальний механізм конфіскації російських активів та їх передачу Україні;

надати Управлінню з координації санкцій Державного департаменту ресурси для роботи в напрямку конфіскації та передачі Україні активів росіян в інших країнах.

Новий закон повинен гарантувати, що відновлення України буде проводитися коштом Путіна, Росії та росіян, а не американських платників податків.

Нагадаємо, в Європі досі не можуть визначити, яким чином конфіскувати заморожені активи підсанкційних росіян.