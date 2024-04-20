В США арестовали двух предпринимателей: они вели торговлю с Курченко

США продолжают жестко наказывать за обход санкций. Желание иметь дела с лицами, попавшими под ограничения, будут стоить очень дорого.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, суд США лишил свободы двух американских бизнесменов за работу с Сергеем Курченко. сотрудничество с беглым олигархом будет стоить им долгих лет свободы.

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Речь идет о главе компании Metalhouse LLC Джоне Унсалане и его бизнес-партнере из Беларуси Сергее Карпушкине

Те, кто работает против Украины, рано или поздно несут за это ответственность. Два резидента штата Флориды, специализирующиеся на торговле сталелитейной продукцией, получили приговоры за обход санкций и сотрудничество с пророссийским олигархом Курченко,

– подчеркнула Маркарова.

Джона Унсалан пробудет в тюрьме 6 лет. его обвинили в отмывании денег и нарушении санкций США, которые Минюст наложил на Сергея Курченко. В результате преступления он получил 160 миллионов долларов, которые у него конфискуют. Свою вину он признал.

Белорус Сергея Карпушкин также признал себя виновным. Он лишь участвовал в сделке, поэтому его приговорили к 21 месяцу заключения и конфискуют 4,7 миллиона долларов, которые он получил за преступление.

Курченко находится под санкциями США еще с 2015 года за то, что присвоил государственные активы Украины.