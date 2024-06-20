За рейсы в Россию: США оштрафовали турецкого авиаперевозчика

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США оштрафовало турецкую компанию Sapphire Havacilik. А именно за осуществление по меньшей мере двух чартерных рейсов в Россию на самолете американского производства.

Что за чартерные рейсы в Россию

Бюро промышленности и безопасности объяснило, что компания временно отправила произведенные в США самолеты в Россию без лицензии, нарушив экспортный контроль за авиационными товарами. Сумма штрафа составляет 285 тысяч долларов.

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Сама турецкая компания призналась в своем нарушении в рамках мирового соглашения. А также активно сотрудничала и помогала в расследовании.

Не имеет значения, использует ли гражданин России другой паспорт – например, кипрский, как это было в этом случае. Пусть это станет уроком для чартерных брокеров и операторов во всем мире: если вы будете способствовать таким путешествиям, нарушая наши правила, вы можете заплатить высокую цену,

– заявил помощник министра по экспортному контролю Мэтью Аксельрод.

Какие рейсы были осуществлены

Отмечается, что 13 октября прошлого года компания выполнила рейс Gulfstream (TC-GLF) из Стамбула в Тюмень с двумя гражданами России на борту. Этот самолет впоследствии также был использован для перевозки гражданина России с Мальдивских островов в Москву примерно 21 января этого года.

Оплата в пользу Air Sapphire была осуществлена через нерусского стороннего чартерного брокера, однако по данным американского бюро, оба рейса были контролируемы российскими гражданами или чартерными компаниями.