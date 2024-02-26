США наложили санкции на российский автопром - под ограничения попал производитель лимузинов Путина

Соединенные Штаты наложили новые санкции на российскую автомобильную промышленность. Под ограничения попал "Аурус", который делает авто для российской властной элиты.

Очередные санкции от США

OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) внесло в санкционный список российскую компанию "Аурус". Это производитель автомобилей из Татарстана, который делает машины представительского и высшего класса.

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Лимузины Aurus пользуются большой популярностью у российской властной верхушки. Сам Путин передвигается на этих лимузинах с 2018 года. Также в 2021 году он участвовал в открытии предприятия, правда, не лично, а в режиме видеоконференции.

Мажоритарным владельцем этой компании является НАМИ – Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт. Он также оказался под санкциями Соединенных Штатов Америки.

В целом список санкций насчитывает уже около 500 физических и юридических лиц. Поэтому, российский автопром все больше будет ориентироваться на Китай. Однако и здесь не все гладко. Как начали жаловаться сами россияне, новые автомобили быстро выходят из строя, а на запчасти приходится ждать по несколько месяцев.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне национализировали крупнейшего автомобильного дилера на своей территории.