В США бизнесмен посылал микросхемы в Россию – его уже задержали за сотрудничество с оккупантами
Источник:Минюст США
Американские стражи порядка задержали 66-летнего бизнесмена Илью Кана. Его подозревают в многолетнем незаконном сотрудничестве с Россией.
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В Лос-Анджелесе произошло задержание предпринимателя Ильи Кана. Его подозревают в том, что многие годы он незаконно экспортировал американские микросхемы в Россию.
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Как выяснило следствие, микросхемы поступали в подсанкционные компании, связывающие с российским Минобороны. В общей сложности бизнесмен за все эти годы осуществил поставки на миллионы долларов.
Также известно, что предприниматель успел наладить работу через одну из компаний в Тайване. Но производила микросхемы и через Китай посылала их в Россию.Как известно, Россия для обхода санкций часто использует третьи страны, механизм противодействия такому шагу еще не наработали.
У Кана есть гражданство США, Израиля и России. Сотрудничать с россиянами он начал еще задолго до полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. За преступную деятельность ему теперь грозит до 20 лет тюрьмы.
Бизнесмену принадлежало две компании – Senesys Incorporated и Sensor Design Association. Они ориентированы на разработку программного обеспечения и тестировании полупроводниковых кремниевых пластин для авиации и космической техники.