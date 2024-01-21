У США затримали посіпаку росіян

В Лос-Анджелесі відбулося затримання підприємця Іллі Кана. Його підозрюють у тому, що впродовж багатьох років він незаконно експортував американські мікросхеми у Росію.

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Як з'ясувало слідство, мікросхеми надходили до підсанкційних компаній, які пов'язують з російським Міноборони. Загалом бізнесмен за усі ці роки здійснив постачання на мільйони доларів.

Також відомо, що підприємець встиг налагодити роботу через одну з компаній у Тайвані. Та виготовляла мікросхеми й через Китай надсилала їх до Росії.

Як відомо, Росія для обходу санкцій часто використовує треті країни, механізму протидії такому кроку ще не напрацювали.

У Кана є громадянство США, Ізраїлю та Росії. Співпрацювати з росіянами він почав ще задовго до повномасштабного вторгення окупантів в Україну. За злочинну діяльність йому тепер загрожує до 20 років ув'язнення.

Бізнесмену належало дві компанії – Senesys Incorporated та Sensor Design Association. Вони орієнтовані на розробку програмного забезпечення і тестуванні кремнієвих напівпровідникових пластин для авіації та космічної техніки.