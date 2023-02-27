Где вести стрим и почему они популярны

Самым популярным местом для ведения стримов является Twitch, однако могут быть и другие платформы, или, например, трансляция на YouTube.

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Популярность просмотров стримов можно объяснить несколькими причинами:

многим это напоминает спорт, когда вы болеете за свою любимую спортивную команду во время матча;

кое-кто пересматривает стрим, чтобы научиться чему-то новому и усовершенствовать свои навыки;

кто-то приходит ради общения в чате, закрепленном в трансляции.

Twitch – видеохостинг, специализирующийся исключительно на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Эфиры можно просматривать не только в режиме реального времени, но и записи.

Сколько можно заработать на стриме

Рейтинг самых популярных стримеров на Twitch возглавляет американец с ником Ninja. Он начал вести стрим в 2018 году и сейчас имеет 18 миллионов подписчиков на своем канале. Американец преимущественно зарабатывает на разных коллаборациях и продвижении во время своего стрима. Да на рекламе запуска игры Apex Legends он заработал 1 миллиард долларов, по данным Reuters.

В своем интервью для CNN, парень рассказал, что регулярно зарабатывает на рекламе, которая появляется во время его стримов. В том же 2018 году он смог заработать на рекламе 10 миллионов долларов. В то время как Epic Games, который он рекламировал, получили более 3 миллиардов долларов годового дохода.

Какие есть способы монетизации стримов

Плата за просмотры и подписчиков

Сервис платит фиксированную сумму за тысячу просмотров рекламного материала. Монетизация достаточно проста: чем чаще вы выходите в эфир, тем больше заработок.

Нативная реклама

Заработок на нативной рекламе достаточно популярен не только среди блогеров, но и стримеров. Вы можете вести стрим в футболке определенного бренда, или сидеть в конкретных наушниках, или пить конкретный напиток.

Единственная сложность данного вида монетизации состоит в том, что зарабатывать таким способом могут только действительно популярные стримеры. То есть вы должны стать настоящим лидером мнений в области видеоигр.

Заказные стримы

Издатели игр платят стримерам, чтобы те играли в их игру и продвигали среди своей аудитории. По данным маркетинговых агентств, заработок может достигать 50 тысяч долларов в час. К слову, именно таким образом американец с ником Ninja заработал 1 миллиард долларов.

Платная подписка

Еще один способ монетизации стрима – платная подписка. Если вы выполнили все условия и подключились к партнерской программе канала, вашим зрителям открывается доступ к данной функции.

Монетизация тоже достаточно проста: за фиксированную сумму пользователь покупает платную подписку и получает приятные бонусы. К примеру, набор смайлов для чата или возможность смотреть трансляции без всплывающей рекламы.

Обратите внимание! Цена подписки разная и может варьироваться от 5 до 25 долларов. Стромера получит половину от общей суммы доходов.

Донат

Наиболее распространенный способ заработка – донаты. Для этого стриммер размещает на платформе реквизиты, а подписчики добровольно перечисляют ему деньги в поддержку канала. Владельцы трансляций могут собирать средства как на определенные цели (покупка качественного технического оборудования, приобретение дополнительных скилов в игре и т.п.), так и просто.

Баннерная реклама

Еще один элемент рекламы, который можно разместить в разных частях экрана. Есть несколько способов монетизации баннерной рекламы:

стриммер получает деньги за каждый клик по рекламе, а также за время размещения баннера;

стримера начисляется процент за каждую проданную единицу товара.