Де вести стрім й чому вони популярні

Найпопулярнішим місцем для ведення стрімів є Twitch, однак можуть бути й інші платформи, або ж, наприклад, трансляція на YouTube.

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Популярність переглядів стрімів можна пояснити декількома причинами:

багатьом це нагадує спорт, коли ви вболіваєте за свою улюблену спортивну команду під час матчу;

дехто переглядає стріми, аби навчитись чомусь новому та вдосконалити свої навички;

хтось приходить заради спілкування в чаті, який закріплений у трансляції.

Довідка: Twitch – відеохостинг, який спеціалізується виключно на тематиці комп'ютерних ігор, в тому числі трансляціях геймплея і кіберспортивних турнірів. Ефіри можна переглядати не тільки в режимі реального часу, але і в записі.

Скільки можна заробити на стрімі

Рейтинг найпопулярніших стрімерів на Twitch очолює американець з ніком Ninja. Він почав вести стріми у 2018 році й наразі має 18 мільйонів підписників на своєму каналі. Американець переважно заробляє на різних колабораціях та просуванні під час свого стріму. Так на рекламі запуску гри Apex Legends він заробив 1 мільярд доларів, за даними Reuters.

У своєму інтерв'ю для CNN, хлопець розповів, що регулярно заробляє на рекламі яка з'являється під час його стрімів. У тому ж 2018 році він спромігся заробити на рекламі 10 мільйонів доларів. Тоді як Epic Games, яки він рекламував, отримали понад 3 мільярди доларів річного доходу.

Які є способи монетизації стрімів

Плата за перегляди та підписників

Сервіс платить фіксовану суму за кожну тисячу переглядів рекламного матеріалу. Монетизація досить проста: чим частіше ви виходите в ефір, тим більше заробіток.

Нативна реклама

Заробіток на нативній рекламі досить популярний не лише серед блогерів, але й стрімерів. Ви можете вести стрім у футболці певного бренду, або ж сидіти у конкретних навушниках, чи пити конкретний напій.

Єдина складність даного виду монетизації полягає у тому, що заробляти у такій спосіб можуть лише дійсно популярні стрімери. Тобто ви повинні стати справжнім лідером думок у сфері відео ігор.

Замовні стріми

Видавці ігор платять стрімерам, аби ті грали у їх гру та просували серед своєї аудиторії. За даними маркетингових агентств, заробіток може досягати 50 тисяч доларів на годину. До слова, саме у такий спосіб американець з ніком Ninja заробив 1 мільярд доларів.

Платна підписка

Ще один спосіб монетизації стріму – платна підписка. Якщо ви виконали всі умови і підключилися до партнерської програми каналу, вашим глядачам відкривається доступ до даної функції.

Монетизація теж досить проста: за фіксовану суму користувач купує платну підписку та отримує натомість приємні бонуси. Наприклад, набір смайлів для чату або можливість дивитися трансляції без спливаючої реклами.

Зверніть увагу! Ціна підписки різна й може варіюватись від 5 до 25 доларів. Стримеру отримає половину від загальної суми доходів.

Донат

Найбільш поширений спосіб заробітку – донати. Для цього стример розміщує на платформі реквізити, а підписники добровільно перераховують йому гроші на підтримку каналу. Власники трансляцій можуть збирати кошти як на певні цілі (купівля якісного технічного обладнання, придбання додаткових скілів в грі тощо) так і просто.

Банерна реклама

Ще один елемент реклами, який можна розмістити в різних частинах екрана. Є кілька способів монетизації банерної реклами:

стример отримує гроші за кожен клік по рекламі, а також за час розміщення банера;

стримеру нараховується відсоток за кожну продану одиницю товару.