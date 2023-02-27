Де вести стрім й чому вони популярні
Найпопулярнішим місцем для ведення стрімів є Twitch, однак можуть бути й інші платформи, або ж, наприклад, трансляція на YouTube.
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Популярність переглядів стрімів можна пояснити декількома причинами:
- багатьом це нагадує спорт, коли ви вболіваєте за свою улюблену спортивну команду під час матчу;
- дехто переглядає стріми, аби навчитись чомусь новому та вдосконалити свої навички;
- хтось приходить заради спілкування в чаті, який закріплений у трансляції.
Скільки можна заробити на стрімі
Рейтинг найпопулярніших стрімерів на Twitch очолює американець з ніком Ninja. Він почав вести стріми у 2018 році й наразі має 18 мільйонів підписників на своєму каналі. Американець переважно заробляє на різних колабораціях та просуванні під час свого стріму. Так на рекламі запуску гри Apex Legends він заробив 1 мільярд доларів, за даними Reuters.
У своєму інтерв'ю для CNN, хлопець розповів, що регулярно заробляє на рекламі яка з'являється під час його стрімів. У тому ж 2018 році він спромігся заробити на рекламі 10 мільйонів доларів. Тоді як Epic Games, яки він рекламував, отримали понад 3 мільярди доларів річного доходу.
Які є способи монетизації стрімів
Плата за перегляди та підписників
Сервіс платить фіксовану суму за кожну тисячу переглядів рекламного матеріалу. Монетизація досить проста: чим частіше ви виходите в ефір, тим більше заробіток.
Нативна реклама
Заробіток на нативній рекламі досить популярний не лише серед блогерів, але й стрімерів. Ви можете вести стрім у футболці певного бренду, або ж сидіти у конкретних навушниках, чи пити конкретний напій.
Єдина складність даного виду монетизації полягає у тому, що заробляти у такій спосіб можуть лише дійсно популярні стрімери. Тобто ви повинні стати справжнім лідером думок у сфері відео ігор.
- Замовні стріми
Видавці ігор платять стрімерам, аби ті грали у їх гру та просували серед своєї аудиторії. За даними маркетингових агентств, заробіток може досягати 50 тисяч доларів на годину. До слова, саме у такий спосіб американець з ніком Ninja заробив 1 мільярд доларів.
Платна підписка
Ще один спосіб монетизації стріму – платна підписка. Якщо ви виконали всі умови і підключилися до партнерської програми каналу, вашим глядачам відкривається доступ до даної функції.
Монетизація теж досить проста: за фіксовану суму користувач купує платну підписку та отримує натомість приємні бонуси. Наприклад, набір смайлів для чату або можливість дивитися трансляції без спливаючої реклами.
Донат
Найбільш поширений спосіб заробітку – донати. Для цього стример розміщує на платформі реквізити, а підписники добровільно перераховують йому гроші на підтримку каналу. Власники трансляцій можуть збирати кошти як на певні цілі (купівля якісного технічного обладнання, придбання додаткових скілів в грі тощо) так і просто.
Банерна реклама
Ще один елемент реклами, який можна розмістити в різних частинах екрана. Є кілька способів монетизації банерної реклами:
- стример отримує гроші за кожен клік по рекламі, а також за час розміщення банера;
- стримеру нараховується відсоток за кожну продану одиницю товару.