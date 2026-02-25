Настоящие продуктовые гиганты: назвали ТОП-10 сетей супермаркетов в Украине

Ассоциация ритейлеров Украины подвела итоги 2025 года и посчитала, как менялся украинский продуктовый рынок, сообщили в RAU.

Кто среди лидеров?

ТОП продуктовых сеть по величине / инфографка Ассоциации ритейлеров Украины

В десятку крупнейших также вошли сильные региональные сети:

Основные проблемы для бизнеса в Украине: атаки на энергосистему (82%), нехватка квалифицированных работников (78%), война и оккупация территорий (66%). Также в наибольшей поддержке бизнес нуждается в вопросе бронирования работников.

Сеть "Галя Балувана" тратит до 82 000 литров топлива ежедневно на работу генераторов из-за отключения света. Во время блэкаутов вырос спрос на готовые блюда, поэтому компания расширила ассортимент, добавив салаты, десерты и торты.

McDonald's планирует открыть заведение на юге Украины. Сейчас открыта вакансия для работника заведения, и сеть готовится к повторному открытию в городе.