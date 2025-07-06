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6 июля, 20:03
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Таможня дала на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году: главные бюджетообразующие товары июня

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В июне 2025 года таможенные платежи достигли 56,9 миллиарда гривен, что на 10,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.
  • Основные источники поступлений: импорт нефтепродуктов, автомобилей и табачных изделий, в частности нефтепродукты – 12,4 миллиарда, автомобили – 5,9 миллиардов.

В июне 2025 года в государственный бюджет поступило 56,9 миллиарда гривен таможенных платежей. Это на 10,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,3 миллиарда больше по сравнению с маем.

Что формирует наибольшие поступления

Основные источники поступлений – импорт нефтепродуктов, автомобилей и табачных изделий. Эксперты связывают рост сборов с оживлением торговли и стабилизацией логистики, сообщила Государственная таможенная служба, передает 24 Канал.

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Среди основных бюджетоформирующих товаров:

  • нефтепродукты – 12,4 миллиарда гривен,
  • легковые и грузовые автомобили – 5,9 миллиардов гривен,
  • газы нефтяные – 1,6 миллиардов гривен;
  • табачные изделия – 1 миллиард гривен 1 миллиард гривен;
  • сельскохозяйственная техника – 0,8 миллиард гривен,
  • каменный уголь – 0,8 миллиарда гривен.

Что выросло больше всего по сравнению с 2024 годом

По сравнению с июнем 2024 года больше всего выросли поступления от таких товаров:

  • легковые автомобили – +1,7 миллиардов гривен,
  • нефтепродукты – +1,27 миллиардов гривен,
  • нефтяные газы – +817 миллиардов гривен,
  • табачные изделия – +696 миллионов гривен,
  • каменный уголь – +524 миллионов гривен,
  • аграрная техника – +479 миллионов гривен.

Заметьте. По словам представителей таможенной службы, такой рост объясняется оживлением импорта ряда товаров, в частности горючего, транспорта и техники.