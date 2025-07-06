Таможня дала на 10 миллиардов больше, чем в прошлом году: главные бюджетообразующие товары июня
- В июне 2025 года таможенные платежи достигли 56,9 миллиарда гривен, что на 10,2 миллиарда больше, чем в прошлом году.
- Основные источники поступлений: импорт нефтепродуктов, автомобилей и табачных изделий, в частности нефтепродукты – 12,4 миллиарда, автомобили – 5,9 миллиардов.
В июне 2025 года в государственный бюджет поступило 56,9 миллиарда гривен таможенных платежей. Это на 10,2 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,3 миллиарда больше по сравнению с маем.
Что формирует наибольшие поступления
Основные источники поступлений – импорт нефтепродуктов, автомобилей и табачных изделий. Эксперты связывают рост сборов с оживлением торговли и стабилизацией логистики, сообщила Государственная таможенная служба, передает 24 Канал.
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Среди основных бюджетоформирующих товаров:
- нефтепродукты – 12,4 миллиарда гривен,
- легковые и грузовые автомобили – 5,9 миллиардов гривен,
- газы нефтяные – 1,6 миллиардов гривен;
- табачные изделия – 1 миллиард гривен 1 миллиард гривен;
- сельскохозяйственная техника – 0,8 миллиард гривен,
- каменный уголь – 0,8 миллиарда гривен.
Что выросло больше всего по сравнению с 2024 годом
По сравнению с июнем 2024 года больше всего выросли поступления от таких товаров:
- легковые автомобили – +1,7 миллиардов гривен,
- нефтепродукты – +1,27 миллиардов гривен,
- нефтяные газы – +817 миллиардов гривен,
- табачные изделия – +696 миллионов гривен,
- каменный уголь – +524 миллионов гривен,
- аграрная техника – +479 миллионов гривен.
Заметьте. По словам представителей таможенной службы, такой рост объясняется оживлением импорта ряда товаров, в частности горючего, транспорта и техники.