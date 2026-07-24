Украинцы могут платить на 100 гривен меньше: какой мобильный оператор предлагает скидку

Украинцы могут сократить расходы на мобильную связь благодаря новому предложению от "Киевстара". Оператор запустил акцию, которая позволяет отдельным абонентам пользоваться популярным тарифом "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" по более низкой цене.

Кто может получить скидку от "Киевстар"

Акционная стоимость доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть "Киевстар" с помощью услуги MNP, сообщили в компании.

В этом случае они будут платить по тарифу "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" 350 гривен в месяц вместо стандартных 450 гривен. Воспользоваться предложением могут абоненты, переходящие из сетей:

lifecell;

Vodafone;

"Интертелеком";

3Mob;

Lycamobile;

PEOPLEnet.

Акция распространяется как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов. В компании уточнили, что "специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт".

Что входит в тариф на мобильную связь за 350 гривен

Несмотря на сниженную стоимость, пакет услуг остается неизменным. Абоненты получают:

безлимитный мобильный интернет;

18 ГБ мобильного интернета в роуминге;

безлимитные звонки в сети "Киевстар";

600 минут на звонки по Украине и за границу;

600 SMS;

SIM-карту для роутера;

домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Кроме того, пользователи могут выбрать две "Суперсилы". Среди доступных бонусов – премиум-функции Helsi, доступ к "Киевстар ТВ", услуга "Дополнительный номер", SIM-карта для второго смартфона, бонусы от WOG и другие дополнительные сервисы.

Какой самый дешевый тариф от Киевстар

Оператор Киевстар предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и объединяет сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на другие номера по Украине;

10 гигабайт интернета;

100 SMS;

домашний интернет.

Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.

Кстати, некоторые абоненты "Киевстара" могут потерять свой мобильный номер в отдельных случаях.

Общий срок действия номера составляет 365 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. Этот период делится на два этапа: 274 дня и еще 91 день. Если в течение этого периода счет так и не будет пополнен или пакет услуг не будет оплачен, номер могут деактивировать.