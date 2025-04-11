Рост цен в США

О потенциальных последствиях конфликта рассказал финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин у колонке для 24 Канала.

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Американские потребители уже в ближайшее время могут почувствовать последствия тарифной войны. По словам эксперта, сильнее всего это коснется электроники, автомобилей и бытовой техники. Компании, которые используют китайские компоненты, будут вынуждены повысить себестоимость производства – и, вероятно, переложат эти расходы на конечного потребителя.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик По оценкам аналитиков, стоимость смартфона Apple может вырасти на 40–60%, а мелкие комплектующие, которые не выгодно изготавливать в США, подорожают в два раза. Также вырастут цены на одежду и обувь

Потери для китайской экономики

С другой стороны, китайские производители, особенно те, работающие на экспорт, могут столкнуться со снижением производства и прибыльности. Это добавит давления на экономику Китая, которая уже страдает от структурного замедления, долговых проблем и слабого внутреннего спроса.

"Мы уже читаем в новостях о росте протестных настроений и остановки некоторых предприятий в Китае. А это только начало", – отмечает Шевчишин.

Редкоземельные металлы – критическая точка

Особое внимание эксперт обращает на рынок редкоземельных металлов, которые являются критически важными для производства высокотехнологичной продукции - от смартфонов до военной техники. Китай уже давно контролирует большинство глобальной добычи и переработки этих ресурсов.

"Это точка G технологического мира. Если Китай ограничит доступ к редкоземельным металлам, это может вызвать шок на глобальных рынках, дальнейший рост цен на электронику и замедление производства в стратегических отраслях США", – объясняет эксперт.