Зростання цін у США

Про потенційні наслідки конфлікту розповів фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин у колонці для 24 Каналу.

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Американські споживачі вже найближчим часом можуть відчути наслідки тарифної війни. За словами експерта, найсильніше це торкнеться електроніки, автомобілів та побутової техніки. Компанії, які використовують китайські компоненти, будуть змушені підвищити собівартість виробництва – і, ймовірно, перекладуть ці витрати на кінцевого споживача.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик За оцінками аналітиків, вартість смартфона Apple може зрости на 40–60%, а дрібні комплектуючі, які не вигідно виготовляти у США, подорожчають у два рази. Також зростуть ціни на одяг і взуття

Втрати для китайської економіки

З іншого боку, китайські виробники, особливо ті, що працюють на експорт, можуть зіткнутися зі зниженням виробництва та прибутковості. Це додасть тиску на економіку Китаю, яка вже страждає від структурного уповільнення, боргових проблем та слабкого внутрішнього попиту.

"Ми вже читаємо в новинах про зростання протестних настроїв та зупинки деяких підприємств у Китаї. А це лише початок", – зазначає Шевчишин.

Рідкісноземельні метали – критична точка

Особливу увагу експерт звертає на ринок рідкісноземельних металів, які є критично важливими для виробництва високотехнологічної продукції — від смартфонів до військової техніки. Китай вже давно контролює більшість глобального видобутку й перероблення цих ресурсів.

"Це точка G технологічного світу. Якщо Китай обмежить доступ до рідкісноземельних металів, це може спричинити шок на глобальних ринках, подальше зростання цін на електроніку та уповільнення виробництва в стратегічних галузях США", – пояснює експерт.