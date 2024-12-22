Тарифы Apple Music для украинцев: сколько стоит подписка на популярный музыкальный сервис
Apple Music - это один из самых популярных музыкальных сервисов, который предлагает доступ к более 100 миллионов треков, эксклюзивных плейлистов, подкастов и радио.
Тарифные планы Apple Music
Компания предлагает несколько тарифных планов, которые удовлетворяют потребности различных категорий пользователей, информирует 24 Канал.
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Индивидуальный план
Цена: 169 гривен/месяц (или 9,99 долларов).
Возможности:
- Полный доступ к музыкальному каталогу.
- Высокое качество звучания: до Lossless Audio и поддержка Dolby Atmos.
- Возможность загрузки треков для офлайн-прослушивания.
- Персонализированные рекомендации.
Семейный план
Цена: 269 гривен/месяц (или 14,99 долларов).
Особенности:
- Возможность подключения до 6 членов семьи по одному тарифу.
- Каждый пользователь имеет отдельную учетную запись с персональными рекомендациями.
Студенческий план
Цена: 85 гривен/месяц (или 4,99 долларов).
Кто может подключить : студенты университетов и колледжей: студенты университетов и колледжей, которые подтвердят свой статус через платформу UNiDAYS.
Преимущества: полный функционал, как и в индивидуальном плане, но по сниженной цене.
Apple Music остается одним из самых популярных музыкальных сервисов / Фото unsplash
Apple Music Voice
Цена: 75 гривен/месяц (или 4,99 долларов).
Особенности:
- Использование через голосовой помощник Siri.
- Ограниченный доступ к функциям: без возможности создания собственных плейлистов или загрузки музыки для офлайн-прослушивания.
Бесплатный пробный период
Apple Music предлагает 1 месяц бесплатного пользования для новых пользователей. В некоторых странах или при покупке устройств Apple (например, iPhone или AirPods) можно получить до 6 месяцев бесплатного доступа.
Вкратце. Apple Music - это современный музыкальный сервис с доступной системой тарифов для различных категорий слушателей. Выбор тарифного плана зависит от ваших потребностей: индивидуальный доступ, семейное пользование или бюджетный студенческий вариант.