Хочет "потопить" Temu и Shein: ЕС вводит новый сбор на посылки

Европейский Союз меняет правила для небольших международных отправлений. Уже с 1 июля посылки стоимостью до 150 евро больше не будут подпадать под льготу de minimis, которая позволяла ввозить товары без уплаты таможенных пошлин.

Почему ЕС отменил льготу на посылки стоимостью до 150 евро

Теперь за такие отправления будет взиматься новый сбор в размере 3 евро, пишет The Guardian.

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Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных китайских маркетплейсов, в частности Temu и Shein, которые в последние годы стремительно нарастили продажи в Европе.

Ранее потребители могли приобретать товары на сумму до 150 евро, включая одежду, косметику и игрушки, без каких-либо таможенных сборов в рамках освобождения от тарифов "de minimis", что означает "слишком мало, чтобы иметь значение". Теперь ситуация изменится:

с небольших коммерческих посылок будет взиматься сбор в размере 3 евро;

беспошлинное освобождение для товаров стоимостью до 150 евро отменяется;

продавцам придется оформлять таможенные декларации даже для небольших отправлений.

Известно, что в настоящее время количество дешевых посылок, поступающих в блок, выросло более чем в четыре раза — с 1,3 миллиарда в 2022 году до 5,9 миллиардов в 2025 году. Около 90% посылок поступают из Китая, а конкуренция со стороны онлайн-платформ, включая Shein и Temu, сильно бьет по европейским розничным торговцам.

Проблема также заключается в безопасности товаров

Еще одной причиной ужесточения правил стали результаты проверок импортной продукции. Исследование Европейского Союза показало, что 60% товаров, приобретенных онлайн за пределами блока, не соответствуют европейским требованиям безопасности.

Наибольшее количество нарушений было выявлено среди:

косметики — 65 % продукции не соответствовало нормам; Игрушек – также 65%; Пищевых добавок – 63%; Средств индивидуальной защиты – 60%.

Представители ЕС надеются, что налог в размере 3 евро заставит некоторых потребителей дважды подумать, особенно при покупке товаров очень низкой стоимости. Но главная надежда заключается в восстановлении равных условий для малого бизнеса и розничной торговли в Европе,

– пишет издание.

К слову, китайские онлайн-платформы, такие как Temu и AliExpress, также активно выходят на украинский рынок. Иностранные платформы фактически работают в Украине без физического присутствия — они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за границы.

Объемы таких покупок уже огромны: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет — более чем на 50% каждый год.

В результате бюджет теряет около 34 миллиардов гривен НДС.