Tesla больше не входит в десятку самых дорогих компаний США

Компания Tesla по результатам торгов 6 марта вышла из десятки самых дорогих компаний на американских биржах. Она уступила свое место компании Visa, как показывают данные биржевых торгов.

Почему Tesla упала в рейтинге

Tesla потеряла свое место среди десяти крупнейших компаний США по рыночной капитализации, выйдя из этого престижного клуба в среду впервые за 13 месяцев.

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Компания, производящая электромобили, завершила торговую сессию в среду с рыночной капитализацией 562,24 миллиарда долларов, оказавшись за Visa, которая закончила день с капитализацией 563,37 миллиарда долларов.

Tesla последний раз была вне десятки крупнейших компаний 20 января 2023 года. Последний раз она отставала от Visa несколько дней спустя, 25 января 2023 года.

! Акции Tesla потеряли 2,3% в среду, потерпев снижение уже третий торговый день подряд. За этот трехдневный период акции упали на 12,9% и снизились примерно на 29% с начала года. Продажа акций Tesla в этом году снизила рыночную капитализацию компании на 228 миллиарда долларов.

Акции компании испытали давление в последнее время из-за беспокойства Уолл-Стрит по таким факторам, как снижение цен и тенденции в Китае.

Комментарии по снижению цен и потенциальной непостоянства совершенствования расходов свидетельствуют, что маржи могут еще не достичь дна,

- отмечает аналитик Baird Бен Калло.

Вот как выглядит теперь ТОП-десятка самых дорогих компаний США: