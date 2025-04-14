Tesla прекратила прием заказов на Model S и X в Китае

Компания Tesla приостановила прием новых заказов на модели Model S и Model X в Китае. Эти автомобили изготавливаются в США и поставляются на китайский рынок.

Обострение торговой войны

Соответствующие страницы исчезли как с официального сайта Tesla в Китае, так и с мини-программы компании в популярном сервисе WeChat, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Хотя официальных комментариев Tesla пока нет, такой шаг выглядит ожидаемым на фоне обострения торговой войны между США и Китаем.

Накануне Пекин ввел повышенные пошлины на американские товары – до 125%, в ответ на решение Вашингтона, инициированное Дональдом Трампом, повысить тарифы на китайский импорт до 145%.

Важно. В результате новых пошлин стоимость американских электромобилей для китайских покупателей существенно возрастает, что делает их менее конкурентоспособными по сравнению с электрокарами местного производства.

Позиции Tesla ослабевают

Кроме таможенного давления, позиции Tesla на китайском рынке ослабевают из-за усиления конкуренции со стороны таких игроков, как BYD, и снижения спроса на премиальные модели.

Аналитики также связывают падение интереса с отсутствием значительных обновлений в Model S и X, а также общественной критикой Илона Маска, включая его политические заявления.

По данным за первый квартал 2025, глобальные поставки премиальных моделей Tesla, включая Model S, Model X и Cybertruck, упали на 25%.