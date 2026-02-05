Илон Маск проигрывает гонку: Volkswagen обошел Tesla в Европе
- Volkswagen обогнал Tesla в продажах электромобилей в Европе в 2025 году, продав 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.
- Китайский автомобильный гигант BYD обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, продав 2,26 миллиона электромобилей в 2025 году.
Volkswagen обошел Tesla в продажах электромобилей в Европе в 2025 году, что является очередной неудачей для американского автопроизводителя после китайского BYD. Он в прошлом году сбросил его с трона как ведущего производителя электромобилей в мире.
Почему Tesla "сдает позиции" среди лидеров?
Продажи аккумуляторных электромобилей марки Volkswagen в Европе выросли на 56% в прошлом году по сравнению с 2024 годом, благодаря высоким продажам нового ID.7, пишет Reuters.
С другой стороны, регистрация автомобилей Tesla за тот же период снизилась на 27%. Volkswagen продал в Европе 274 278 электромобилей BEV, тогда как Tesla продала 236 357.
Небольшая, устаревшая линейка автомобилей Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией в Европе как со стороны традиционных европейских автопроизводителей, так и со стороны растущего количества китайских конкурентов. Компания также столкнулась с негативной реакцией потребителей в Европе из-за поддержки генеральным директором Илоном Маском ультраправых партий на континенте,
– пишут в издании.
В общем электромобили сделали "значительный шаг вперед" в Европе в 2025 году, а регистрация электрокаров выросла на 29% по сравнению с предыдущим годом.
Как Tesla отдала титул "короля электрокаров" китайской BYD?
Китайский автомобильный гигант обогнал Tesla как крупнейшего в мире продавца электромобилей, согласно данным за 2025 год, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
BYD объявила о продаже 2,26 миллиона электромобилей, что почти на 28% больше, чем в 2024 году. Между тем Tesla сообщила о втором годе подряд снижения продаж: поставки упали на 8,6% до лишь 1,6 миллиона, что стало самым большим годовым падением в истории компании.
BYD смогла обогнать Tesla, даже несмотря на то, что ее электромобили недоступны для приобретения в Америке, тогда как Китай является вторым по величине рынком Tesla. Компания достигла результатов, борясь с жесткой конкуренцией и неустанными ценовыми войнами на внутреннем рынке.
Новости автомобильных компаний
Японская компания Mazda вернулась на российский рынок, представив две модели кроссоверов CX-5 и CX-50, которые поставляются из Китая. В 2022 году Mazda продала свою долю в заводе во Владивостоке, но через структуры, связанные с материнской компанией, автомобили снова стали доступны в России.
Hyundai Motor потеряла возможность выкупить свой завод в России, продав его за 97 долларов, поскольку срок действия опциона истек.
Трамп повысил тарифы на импорт из Южной Кореи до 25%, что обвалило акции Hyundai и Kia и может стоить им 3,5 млрд долларов ежегодно. Японские производители, такие как Toyota, получают конкурентное преимущество, поскольку их тарифы остаются на уровне 15%.
Honda меняет логотип впервые за 50 лет, отказываясь от квадратной рамки вокруг буквы "H". Новый минималистичный логотип дебютирует на электромобилях и будет использоваться во всем бизнесе Honda.