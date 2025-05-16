Платит ли TikTok в Украине за просмотры: разбираемся по сути
- По состоянию на 2025 год, TikTok не выплачивает деньги за просмотры в Украине напрямую из-за отсутствия локальной монетизационной инфраструктуры.
- Украинские тиктокеры могут зарабатывать на рекламе, интеграциях, продаже собственных продуктов, live-трансляциях, подарках и партнерских программах
TikTok стал одной из самых популярных платформ для самовыражения, продвижения бизнеса и монетизации контента. В то же время вопрос заработка на просмотрах для украинских тиктокеров все еще открыт.
Монетизация TikTok в Украине
И платит ли платит TikTok в Украине напрямую – как это работает, скажем, в США или Великобритании, разбирался 24 Канал.
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По состоянию на 2025 год, TikTok официально не выплачивает деньги за просмотры в Украине напрямую, как это происходит в странах, где действует так называемый Creator Fund или Creativity Program.
Справочно. Эти программы позволяют авторам получать деньги за количество просмотров видео. Они позволяют авторам с большой аудиторией (обычно более 10 тысяч подписчиков и 100 тысяч просмотров за последний месяц) получать 0,01-0,04 доллара за 1000 просмотров, в зависимости от темы, активности и страны.
Однако в Украине эти программы недоступны – из-за ограниченного количества стран-участниц и отсутствия локальной монетизационной инфраструктуры.
Как зарабатывают украинские тиктокеры
Несмотря на отсутствие прямых выплат от TikTok, украинские авторы могут зарабатывать такими способами:
- Реклама и интеграции
Бренды охотно сотрудничают с тиктокерами, особенно в нишах красоты, моды, юмора, авто, здоровья, обучение и тому подобное.
За одну интеграцию авторы могут получить от 500 грн до нескольких тысяч долларов - в зависимости от охвата.
- Продажа собственных продуктов или услуг
TikTok активно используется как канал продаж: от онлайн-курсов до косметики, украшений, книги или консультаций.
- Live-трансляции и подарки
Зрители могут отправлять виртуальные подарки во время стримов, которые конвертируются в TikTok coins, а затем – в реальные деньги. В то же время стоит учесть то, что TikTok удерживает часть комиссии, а кэшаут доступен только от определенной суммы.
- Партнерские программы (affiliate)
Авторы могут продвигать чужие продукты и получать процент с продаж (например, через сайты с CPA-моделью или прямыми договоренностями).
Можно ли обойти ограничения и подключить монетизацию
Да, но с нюансами: некоторые меняют геолокацию аккаунта на США или ЕС, чтобы подать заявку на Creativity Program, но TikTok может заблокировать аккаунт за фейковые данные. Другие создают отдельные аккаунты через VPN в США, ведут их на английском, и тогда реально подключают монетизацию. Это серые схемы, поэтому не гарантируют стабильности и безопасности.
Интересно, что украинская TikTok-аудитория – одна из самых активных в Европе, а многие видео украинских авторов набирают сотни тысяч и миллионы просмотров.