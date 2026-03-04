В лидерах – Энергоатом и "АТБ": какие компании в Украине заработали больше всего денег

По состоянию на 4 марта финансовую отчетность подали 381,9 тысяч компаний, пишет YouControl.

В ТОП-10 лидеров по чистому доходу от реализации попали:

Среди компаний-лидеров половина находится в государственной собственности.

В 2022 году 12 197 компаний в Украине изменили место регистрации, в частности больше всего в сфере оптовой торговли. Киев остается наиболее популярным направлением для релокации.

В 2025 году предприниматели уплатили 59,88 миллиардов гривен единого налога, что на 9% больше чем раньше. Больше всего налога уплачено в Киеве (13,2 миллиардов гривен), Львовской (5,4 миллиардов) и Днепропетровской областях (5,2 миллиардов).