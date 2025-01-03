В Украине упростили торговлю подержанными авто

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон, направленный на дерегуляцию и детенизацию рынка подержанных автомобилей.

Перерегистрацию подержанных авто отменено

Этот закон освободит продавцов от необходимости перерегистрировать и регистрировать транспортные средства, упростив процесс как для покупателей, так и для продавцов на рынке подержанных автомобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий законопроект.

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Отныне продавцы подержанных авто и их частей освобождаются от обязанности:

перерегистрировать на себя подержанные транспортные средства;

подавать в сервисные центры МВД документы с отметкой соответствующего районного (городского) ТЦК и СП.

Важно! Закон станет залогом для вывода из тени рынка и ликвидации схем, через которые бюджет недополучает налоги.

Что известно о законопроекте

17 декабря 2024 года Верховная Рада Украины приняла в целом закон, который позволяет автодилерам осуществлять перепродажу автомобилей без необходимости регистрации их на себя. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, с 2010 года предприниматели, которые занимаются торговлей подержанными транспортными средствами, были вынуждены регистрировать такие автомобили на себя перед последующей продажей конечному потребителю. Это создавало ряд проблем:

Подержанные автомобили учитывались не как товар для продажи, а как основное средство для собственного использования.

Для дальнейшей продажи предприниматели должны были дважды регистрировать автомобили: сначала на себя, а затем на конечного покупателя.

Принятый закон отменяет необходимость такой регистрации, что значительно упрощает процесс перепродажи. Теперь автодилеры смогут без лишних процедур покупать подержанные автомобили для дальнейшей перепродажи.

Ранее при выкупе автомобиля автодилеры должны были получать справку о постановке транспортного средства на воинский учет, а во время его продажи - справку о снятии с воинского учета. Изменения в законодательстве позволяют избежать этой бюрократической волокиты, что облегчит операции для предпринимателей и покупателей.

Принятие этого закона будет способствовать развитию рынка подержанных автомобилей и уменьшит административную нагрузку на автодилеров.