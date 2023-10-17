Трудоустройство ВПО: какую компенсацию может получить бизнес и как это сделать

17 октября 2023, 14:46
Читати новину українською

Источник:

Мининтеграции

Из-за полномасштабной войны в Украине многие были вынуждены изменить место жительства и стать внутриперемещенными лицами (ВПЛ). Эта категория получает помощь от государства и даже работодатели, которые примут работу ВПЛ, могут рассчитывать на поддержку от Украины.

В Украине есть правительственная программа по поддержке работодателей за трудоустройство внутренне перемещенных лиц. За трудоустройство переселенцев бизнес может получить компенсацию.

Смотрите также ВПЛ могут угрожать штрафы в 5100 гривен: юрист объяснила, за что могут наказывать

Какую сумму могут получить работодатели

Сначала нужно определить, в каких случаях работодатель может получить компенсации. Можно выделить несколько важных моментов.

Работодателю компенсируют расходы на заработную плату и единый социальный взнос из расчета не более 13 400 гривен в месяц за трудоустройство ВПЛ среди зарегистрированных безработных на срок не менее 1 года по срочному трудовому договору.

В случае трудоустройства граждан, получивших статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, на условиях срочного или бессрочного трудового договора с размером заработной платы не менее минимальной, работодатель получит компенсацию 6700 гривен в течение 2 месяцев.

Как подать заявку

Заявку на получение компенсации работодатель может подать:

  • через портал Действие;
  • обратившись в ближайший центр занятости.

Правительство ввело программу стимулирования предпринимателей брать на работу внутренних переселенцев в апреле 2022 года.

Заберут ли у ВПЛ помощь в случае открытия собственного дела

  • Если вынужденно перемещенное лицо начнет собственное дело и откроет ФЛП, это ни в коем случае не должно повлиять на право получать пособие на жительство. Это регулируется Постановлением КМУ №332 от 20 марта 2022 года.
  • Это касается открытия любой группы ФЛП. Кроме того, открытие собственного дела абсолютно никак не влияет на утрату устава ВПЛ.
  • Если кому-то из переселенцев перестали выплачивать пособие из-за открытия бизнеса – это ошибка, и выплаты должны возобновить. Это касается лиц, которые по реестрам ошибочно считались умершими, а также тех, кто вернулся из-за границы, но их данные еще не зафиксировали.
Автор: Вікторія Кульженко