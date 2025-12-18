Еще 5 сетей магазинов будут принимать оплату "тысячей Зеленского": полный перечень
- С 18 декабря "Зимнюю поддержку" можно потратить в 5 дополнительных сетях: Auchan, SPAR, VARUS, Torba, "Сими23", MAUDAU.
- Средства с "тысячи Зеленского" можно потратить до 30 июня 2026 года через "Национальный кэшбек" и до конца февраля 2026 года через Укрпочту.
С 18 декабря потратить "Зимнюю поддержку" на продукты или другие товары можно будет еще в 5 сетях магазинов. Их перечень ограничен, всего 10 сетей и один маркетплейс предлагают такую услугу.
Где можно потратить "тысячу Зеленского"?
"Зимнюю" поддержку на сумму 1 000 гривен можно потратить не только на коммуналку или книги, но и на украинские товары, пишет 24 Канал со ссылкой на Дію.
С 18 декабря средства из "тысячи Зеленского" и "Нацкешбека" можно потратить еще в 5 сетях магазинов и маркетплейсе:
- Auchan;
- SPAR;
- VARUS;
- Torba;
- “Сими23”;
- MAUDAU.
Напомним, что с 11 декабря деньги также потратить в таких супермаркетах:
- "Сильпо";
- "Фора";
- THRASH!ТРАШ!;
- Fozzy;
- "Близенько".
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
Зимнюю "тысячу Зеленского" можно потратить на лекарства, почтовые и коммунальные услуги, печатную и пищевую продукцию, или на благотворительные взносы. Оформить помощь можно до 24 декабря 2025 года.
Зимнюю тысячу разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.