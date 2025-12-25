"Тысяча Зеленского" на лекарства: в каких аптеках можно потратить деньги
- Программу "тысяча Зеленского" можно потратить на украинские лекарства, зарегистрированные в системе "Национальный кэшбек".
- Средства можно потратить в офлайн-аптеках и некоторых онлайн-сетях до 30 июня 2026 года при получении через Дію или до конца февраля 2026 года при получении через Укрпочту.
Средства из "Зимней поддержки" можно потратить не только на коммуналку или книги, но и на лекарственные средства. Однако есть ограничения по категориям лекарств и перечень аптек, где можно расплатиться "тысячей Зеленского".
Какие лекарства можно купить за "тысячу Зеленского"?
Программа распространяется исключительно на лекарства украинского производства, которые зарегистрированы в системе "Национальный кэшбек", пишет 24 Канал со ссылкой на перечень.
Если делить лекарства на категории, то это:
- жаропонижающие и обезболивающие средства;
- антисептики;
- бинты, пластыри, медицинские перчатки;
- назальные капли и спреи;
- мази, гели, растворы растворы;
- витамины и диетические добавки;
- тест-полоски и другие медицинские изделия.
Рецептурные лекарства также входят в программу, но только при наличии рецепта от семейного врача.
В каких аптеках потратить "тысячу Зеленского"?
Оплату "зимней тысячей" принимают такие аптечные сети:
- "АНЦ";
- "Подорожник";
- "Аптека 911";
- "Аптека оптовых цен";
- "Оптимальная аптека";
- "Копейка";
- "Здрава";
- "Желаем здоровья";
- "Аптека низких цен №1";
- "Аптека доброго дня";
- "Белая ромашка".
Преимущественно это офлайн-аптеки, однако в некоторых сетях доступна и онлайн-оплата.
До какого времени можно использовать "зимнюю тысячу"?
- Если средства поступили на карту "Национальный кэшбек" через Дію, их можно потратить до 30 июня 2026 года.
- Если средства получить через Укрпочту, можно потратить тысячу до конца февраля 2026 года.
На что еще можно потратить "тысячу Зеленского"?
"Зимнюю тысячу" разрешено тратить на книги и печатную продукцию, но только в определенных магазинах с соответствующим МСС-кодом.
"Тысячу Зеленского" чаще всего используют для оплаты коммунальных услуг, аптек и донатов. По состоянию на 8 декабря помощь получили более 11,6 миллиона украинцев, а заявки на получение зимней тысячи подали более 15,8 миллиона человек.
Задонатить "зимнюю поддержку" можно только проверенным фондам. То есть на сбор друзей перебросить ее нельзя – только донатом на банк или счет того или иного фонда, список которых есть в приложениях ваших банков.