Скандалы Илона Маска сыграли роль: Tesla переживает падение продаж
- Продажи Tesla в 2025 году снизились из-за потери налоговых льгот в США и роста глобальной конкуренции.
- Аналитики прогнозируют восстановление продаж в 2026 году благодаря новым стандартным версиям электромобилей по сниженной цене.
Компания Tesla, кроме технического провала с роботакси и Cybertruck, переживает падение продаж других электромобилей в 2025 году. Этому есть несколько причин, в том числе политическая риторика и скандалы Илона Маска.
Почему поставки и продажи Tesla падают?
Ожидалось, что поставки авто упадут в четвертом квартале 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Маск настаивал на использовании этой конструкции в Tesla, которая привела к многочисленным смертям
Основные причины – потеря налоговых льгот в США и рост глобальной конкуренции. Они снизили спрос, даже несмотря на то, что компания выпустила более дешевые версии своих бестселлеров электромобилей.
Спад произошел после резкого падения продаж в первых двух кварталах года, когда генеральный директор Илон Маск столкнулся с негативной реакцией за свою политическую риторику. Продажи в третьем квартале выросли, поскольку покупатели поспешили воспользоваться налоговыми льготами до их окончания в сентябре.
Тем не менее, Tesla, вероятно, сообщит о втором подряд падении годовых поставок, причем нынешнее падение будет еще более резким:
- В октябре Tesla выпустила упрощенные версии внедорожника Model Y и компактного седана Model 3 под названием Standard.
- Им составит конкуренцию доступный электромобиль производства Chevrolet и Ford, который, как ожидается, появится на рынке в течение следующих двух лет.
Аналитики ожидают, что продажи Tesla возобновятся в следующем году, поскольку стандартные версии, цена которых примерно на 5 000 долларов ниже предыдущих базовых моделей, помогут компании защитить объемы продаж в Европе и Азии, где китайские электромобили набирают позиции.
Последние новости о Tesla и Илоне Маске
Состояние Илона Маска выросло до 749 миллиардов долларов после восстановления ему акций компании Tesla на 139 миллиардов долларов. Маск стал первым человеком с состоянием более 600 миллиардов долларов, а его новый компенсационный пакет от Tesla оценивается в 1 триллион долларов.
Акции Tesla также достигли рекордного значения в 489,88 доллара 16 декабря, выросли на 3,1% за сутки, но затем снизились до 467,26 доллара. Рыночная стоимость компании выросла до 1,63 триллиона долларов.
Tesla использовала ложную рекламу своих систем Autopilot и FSD (полностью автономное управление), ложно намекая, что они являются полностью автоматизированными. За это административный судья Калифорнии назначил компании наказание. Если Tesla не исправит обманчивые заявления в течение 60 дней, ее лицензии на продажу в штате приостановят на 30 дней.