Ущерб украинского бизнеса из-за военной агрессии России оценили в 13 миллиардов долларов

Общая сумма прямого ущерба предприятий, включая государственный, и частных лиц-предпринимателей оценивается в 13 миллиардов долларов. Наибольшее повреждение получил бизнес в Донецкой и Киевской областях.

Убытки предприятий

За почти год полномасштабной войны в Украине по меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки.

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Общая сумма прямых убытков предприятий, включая государственные, и частных лиц-предпринимателей оценивается в 13 миллиардов долларов, из которых 9 миллиардов долларов – доля убытков крупных и средних предприятий.

Общие косвенные потери составляют 33,1 миллиарда долларов.

Необходимая сумма для возобновления предприятий – 24,9 миллиарда долларов. Разрушены и повреждены предприятия Подавляющее число разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях: Киевской и Донецкой – по 17% от общего количества,

Запорожской – 14%,

Харьковской – 13%,

Луганской – 10%,

Николаевской – 8%. В крупнейшие предприятия по размерам активов, понесших прямые убытки от вооруженной агрессии России в 2022 году, вошли: Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича,

Азовсталь,

Нибулон,

Мотор Сечь. Согласно оценке экспертов проекта 19 частных и государственных предприятий (17%) среди крупных и средних разрушены полностью, еще 90 (83%) повреждены частично. Последними из зафиксированных поврежденных крупных предприятий потерпели разрушения: Мотор Сич в результате ракетного удара в октябре 2022 года,

Укрхимтрансомиак,

ЧАО "Глины Донбасса",

Конти и Нибулон.

Стоимость реконструкции и восстановления в Украине в 2022 году Всемирный банк оценил почти в 350 миллиардов долларов. 3 января премьер Денис Шмигаль во время заседания правительства сообщил, что ущерб, нанесенный Украине в результате войны, превышает 700 миллиардов долларов.