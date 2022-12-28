Убытки частных энергокомпаний от российских обстрелов: должно ли государство покрывать их

Привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру – это вопрос ее владельцев, считает Марченко. Вместе с тем он добавил, что Минфин мог выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре.

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По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру имеет его владелец.

Укрэнерго помогает энергокомпаниям

Кроме того, по словам министра, Минфин активно помогает Укрэнерго в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.

В данном случае с нашим участием на нужды Укрэнерго в 2022 году было привлечено 562,3 миллиона долларов. Это один из наиболее успешных кейсов привлечения средств,

– рассказал он.

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