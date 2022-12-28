Чому держава не повинна фінансувати збитки
Залучення коштів у зруйновану приватну інфраструктуру – це питання до її власників, вважає Марченко. Разом з тим він додав, що Мінфін мав змогу виділяти через резервний фонд кошти на витрати через ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі.
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Враховуючи надприбутки компаній у попередні періоди, враховуючи амортизацію цього обладнання, яке було знищено, я думаю, це саме відповідальність приватного власника, попри те, що це було знищено війною, знайти кошти на відновлення.
На його думку, держава може допомогти створити спільний спосіб залучення коштів, але залучати їх в приватну інфраструктуру має її власник.
Укренерго допомагає енергокомпаніям
Крім того, за словами міністра, Мінфін активно допомагає Укренерго у залученні кредитів під оновлення інфраструктури та забезпечення потреб критичної інфраструктури.
В даному випадку з нашою участю на потреби Укренерго у 2022 році було залучено 562,3 мільйона доларів. Це один з найбільш успішних кейсів залучення коштів,
– розповів він.
Ситуація зі світлом в Україні: останні новини
- Проблеми в енергосистемі не вирішаться найближчими місяцями за словами голови енергокомітету Андрія Геруса. Саме тому він порадив підприємцям звернути увагу на газові мініелектростанції для забезпечення себе електроенергією.
- Також варто зауважити, що обстріли росіян енергосистеми України не здатні занурити країну в тотальний блекаут. Навіть якщо вони й випустять усі свої ракети за один раз, то все одно електропостачання з часом відновлять.