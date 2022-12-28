Залучення коштів у зруйновану приватну інфраструктуру – це питання до її власників, вважає Марченко. Разом з тим він додав, що Мінфін мав змогу виділяти через резервний фонд кошти на витрати через ворожі обстріли по енергетичній інфраструктурі.

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На його думку, держава може допомогти створити спільний спосіб залучення коштів, але залучати їх в приватну інфраструктуру має її власник.

Укренерго допомагає енергокомпаніям

Крім того, за словами міністра, Мінфін активно допомагає Укренерго у залученні кредитів під оновлення інфраструктури та забезпечення потреб критичної інфраструктури.

В даному випадку з нашою участю на потреби Укренерго у 2022 році було залучено 562,3 мільйона доларів. Це один з найбільш успішних кейсів залучення коштів,

– розповів він.

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