Почему государство не должно финансировать убытки
Привлечение средств в разрушенную частную инфраструктуру – это вопрос ее владельцев, считает Марченко. Вместе с тем он добавил, что Минфин мог выделять через резервный фонд средства на расходы из-за вражеских обстрелов по энергетической инфраструктуре.
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Учитывая сверхприбыли компаний в предыдущие периоды, учитывая амортизацию этого уничтоженного оборудования, я думаю, это именно ответственность частного владельца, несмотря на то, что это было уничтожено войной, найти средства на восстановление.
По его мнению, государство может помочь создать общий способ привлечения средств, но привлекать их в частную инфраструктуру имеет его владелец.
Укрэнерго помогает энергокомпаниям
Кроме того, по словам министра, Минфин активно помогает Укрэнерго в привлечении кредитов под обновление инфраструктуры и обеспечение потребностей критической инфраструктуры.
В данном случае с нашим участием на нужды Укрэнерго в 2022 году было привлечено 562,3 миллиона долларов. Это один из наиболее успешных кейсов привлечения средств,
– рассказал он.
Ситуация со светом в Украине: последние новости
- Проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы по словам главы энергокомитета Андрея Геруса. Поэтому он посоветовал предпринимателям обратить внимание на газовые миниэлектростанции для обеспечения себя электроэнергией.
- Также стоит заметить, что обстрелы россиян энергосистемы Украины не способны погрузить страну в тотальный блекаут. Даже если они и выпустят все свои ракеты одномоментно, то все равно электроснабжение со временем возобновят.