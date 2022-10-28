Снижение дохода Укртелекома Укртелеком сообщил, что общий доход за первые 9 месяцев 2022 года составил 4,2 миллиарда гривен. Он упал на 17% в результате потери контроля над частью телеком инфраструктурой и остановки работы на оккупированных территориях.

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EBITDA составила 975 миллионов гривен,

EBITDA margin - 23,3%.

Напомним! По итогам первого полугодия 2022 доходы Укртелекома упали на 15,6% - до 2,9 миллиарда гривен.

Потери от аренды и разрушительных помещений

Что касается дохода компании от коммерческой аренды, то он упал на 15% – примерно до 273 миллиона гривен. Это было вызвано, в том числе, и потерей ряда объектов недвижимости во временно оккупированных населенных пунктах и разрушениями в результате ракетных обстрелов.

Предварительная оценка стоимости разрушенных и поврежденных зданий, утраченного оборудования, телекоммуникационных сетей и других активов на временно оккупированных территориях составляет около 650 миллионов гривен.

Обратите внимание! В компании подчеркнули, что постепенно возобновляется деятельность на деоккупированных территориях.