Зниження доходу Укртелекому Укртелеком повідомив, що загальний дохід за перших 9 місяців 2022 року склав 4,2 мільярда гривень. Він впав цьогоріч на 17% внаслідок втрати контролю над частиною телеком інфраструктурою та зупинення роботи на окупованих територіях.

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EBITDA становила 975 мільйонів гривень,

EBITDA margin — 23,3%.

Нагадаємо! За підсумками першого півріччя 2022 року доходи Укртелекому впали на 15,6% – до 2,9 мільярда гривень.

Втрати від оренди та зруйновних приміщень

Що стосується доходу компанії від комерційної оренди, то він впав на 15% – приблизно до 273 мільйонів гривень. Це було спричинено, в тому числі й втратою низки об'єктів нерухомості у тимчасово окупованих населених пунктах та руйнуваннями внаслідок ракетного обстрілу.

Попередня оцінка вартості зруйнованих та пошкоджених будівель, втраченого обладнання, телекомунікаційних мереж та інших активів на тимчасово окупованих територіях становить майже 650 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! У компанії наголосили, що поступово відновлюють діяльність на деокупованих територіях.