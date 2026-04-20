Работа украинцев в Европе под угрозой из-за "новых решений" бизнеса: что надо знать

В странах Европы постепенно меняется подход к организации труда: бизнес отходит от формата полностью удаленной работы. Из-за этого работа украинцев оказалась под угрозой.

Какие новые правила работы в Европе?

Все чаще компании выбирают гибридную модель – когда работники часть времени работают дистанционно, а часть должны проводить в офисе, пишет OBOZ.

Специалисты международного рынка труда объясняют это тем, что полная "удаленка" была скорее вынужденным решением в периоды кризисов, а не долгосрочной стратегией. Теперь, когда ситуация стабилизировалась, работодатели стремятся вернуть команды к более традиционному взаимодействию.

Хотя дистанционная работа остается отличительной чертой современного рынка, полностью удаленный формат сузился до узкой группы специализированных позиций. Преимущественно в ИТ, аналитике и отдельных экспертных услугах,

– констатировали специалисты.

Какие есть варианты решения проблемы для украинцев?

Сокращение количества полностью удаленных вакансий может существенно усложнить доступ к работе как для тех, кто находится в Украине, так и для граждан, которые выехали в страны ЕС.

Проблема в том, что на местных рынках труда во многих странах – в частности в Польше, Чехии, Испании, Италии или Португалии – не всегда достаточно достойных предложений.

Поэтому именно дистанционная занятость часто становилась ключевым инструментом, который позволял получить работу по специальности и с конкурентной оплатой.

Теперь ситуация меняется. Из-за уменьшения количества таких вакансий часть украинцев может оказаться перед непростым выбором. С одной стороны – переход в менее квалифицированные или хуже оплачиваемые сферы. С другой – пересмотр планов по длительному пребыванию за рубежом, вплоть до возможного возвращения в Украину.

Как украинцы влияют на ВВП стран Европы?

Украинцы за рубежом – экономически активные члены общества, которые в основном интегрируются в местные экономики. Приток населения позволяет странам Европы решать проблемы нехватки рабочих рук и старения наций. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по рынку труда Василий Воскобойник.

Из-за войны в страны ЕС выехали в страны ЕС 5 – 7 миллионов жителей Украины. Больше всего осело в Польше, Германии и Чехии, где вместе с мигрантами предыдущих лет украинцы интегрируются в местные рынки труда, наполняют бюджеты и пенсионные фонды, становятся активными потребителями товаров и услуг.

По словам эксперта Василия Воскобойника, присутствие украинцев в ЕС дает ощутимый экономический эффект, ведь среди них трудоустроены:

в Польше – 900 тысяч украинцев;

в Германии – 295 тысяч;

в Чехии – около 390 тысяч.

Василий Воскобойник Глава Офиса миграционной политики, президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Украинцы – не бремя для Европы. Это достояние, за которое европейцы готовы конкурировать. Мы оказались в уникальной ситуации, когда за украинцев за рубежом конкурируют Украина, Польша, Чехия, Германия. С одной стороны это вызывает приятное удивление, а с другой – понимание, что перед нашей страной стоит очень существенный вызов.

О вкладе украинцев в экономики этих государств свидетельствуют следующие цифры по итогам 2024 года:

в ВВП Польши – 2,7%;

Чехии – 2,2 – 2,3% ВВП;

Германии – около 0,6 – 0,7% ВВП.

