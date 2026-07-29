Удары по Wildberries: атаки вывели из строя более 15 % складов компании

В июле украинские беспилотники повредили или уничтожили восемь складов компании Wildberries. Их общая площадь составляла около 860 тысяч квадратных метров.

Что известно об атаках на Wildberries

Количество пострадавших складов составляет почти 15,4% всех складских площадей маркетплейса, что пишет российское СМИ "Вьорстка".

Самой большой потерей для компании стал склад в Электростали в Подмосковье. После атаки 18 июля там сгорело здание площадью 250 тысяч квадратных метров.

Еще около 170 тысяч квадратных метров складских помещений компании попали под удар беспилотников 29 июля в Рязани.

После атак беспилотников также сгорели еще четыре склада площадью от 100 до 108 тысяч квадратных метров:

в Котовске Тамбовской области;

в Краснодаре;

Невинномиске Ставропольского края;

районе Шушары в Санкт-Петербурге.

Кроме того, пожары на складах Wildberries после атак беспилотников возникли в районе Уткина-Заводь в Санкт-Петербурге (16,9 тысячи квадратных метров) и в оккупированном Симферополе (6 тысяч квадратных метров).

Еще четыре атаки на склады маркетплейса, как утверждает "Вьорстка", не привели к значительным повреждениям. Речь идет об ударах по объектам в подмосковном Коледине, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске (Татарстан).

В частности, в Воронеже была повреждена крыша склада, а в Екатеринбурге беспилотники упали на парковку.

В настоящее время правительство России изучает возможные способы поддержки Wildberries. Ожидается, что ключевую роль в этом сыграет государственный банк ВТБ, что сообщили Reuters два осведомленных источника.

Wildberries и его конкурент Ozon являются важной частью планов российских властей по стимулированию экономического роста на фоне увеличения бюджетной нагрузки из-за военных расходов и общего замедления экономики,

– говорится в материале.

В Wildberries заявили, что компании понадобится не менее 30 дней для оценки убытков, после чего она сможет начать выплаты продавцам, чьи товары хранились на поврежденных складах.

Также маркетплейс объявил о скидках на оплату хранения товаров, чтобы поддержать бизнес.

Источник, близкий к компании и осведомленный о ходе переговоров, сообщил Reuters, что основательница и генеральный директор Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Ким, поддерживает контакт с российскими властями по поводу возможных мер помощи предпринимателям.

Напомним, что удары по складам Wildberries наносят не только логистический ущерб. С компанией также связаны большие банки и даже военные заказы в России.

По оценкам экспертов, компания уже потеряла от 6,5% до 9% своих складских мощностей. А общий размер убытков может превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за прошлый год.