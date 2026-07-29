Что известно об атаках на Wildberries

Количество пострадавших складов составляет почти 15,4% всех складских площадей маркетплейса, что пишет российское СМИ "Вьорстка".

Самой большой потерей для компании стал склад в Электростали в Подмосковье. После атаки 18 июля там сгорело здание площадью 250 тысяч квадратных метров.

Еще около 170 тысяч квадратных метров складских помещений компании попали под удар беспилотников 29 июля в Рязани.

После атак беспилотников также сгорели еще четыре склада площадью от 100 до 108 тысяч квадратных метров:

в Котовске Тамбовской области;

в Краснодаре;

Невинномиске Ставропольского края;

районе Шушары в Санкт-Петербурге.

Кроме того, пожары на складах Wildberries после атак беспилотников возникли в районе Уткина-Заводь в Санкт-Петербурге (16,9 тысячи квадратных метров) и в оккупированном Симферополе (6 тысяч квадратных метров).

Еще четыре атаки на склады маркетплейса, как утверждает "Вьорстка", не привели к значительным повреждениям. Речь идет об ударах по объектам в подмосковном Коледине, Екатеринбурге, Воронеже и Зеленодольске (Татарстан).

В частности, в Воронеже была повреждена крыша склада, а в Екатеринбурге беспилотники упали на парковку.

В настоящее время правительство России изучает возможные способы поддержки Wildberries. Ожидается, что ключевую роль в этом сыграет государственный банк ВТБ, что сообщили Reuters два осведомленных источника.

Wildberries и его конкурент Ozon являются важной частью планов российских властей по стимулированию экономического роста на фоне увеличения бюджетной нагрузки из-за военных расходов и общего замедления экономики,

– говорится в материале.

В Wildberries заявили, что компании понадобится не менее 30 дней для оценки убытков, после чего она сможет начать выплаты продавцам, чьи товары хранились на поврежденных складах.

Также маркетплейс объявил о скидках на оплату хранения товаров, чтобы поддержать бизнес.

Источник, близкий к компании и осведомленный о ходе переговоров, сообщил Reuters, что основательница и генеральный директор Wildberries, самая богатая женщина России Татьяна Ким, поддерживает контакт с российскими властями по поводу возможных мер помощи предпринимателям.

Напомним, что удары по складам Wildberries наносят не только логистический ущерб. С компанией также связаны большие банки и даже военные заказы в России.

По оценкам экспертов, компания уже потеряла от 6,5% до 9% своих складских мощностей. А общий размер убытков может превысить чистую прибыль объединенной компании Wildberries & Russ за прошлый год.