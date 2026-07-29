Що відомо про атаки на Wildberries

Кількість постраждалих складів становить майже 15,4% усіх складських площ маркетплейса, про що пише російське ЗМІ "Вьорстка".

Найбільшою втратою для компанії став склад в Електросталі у Підмосков'ї. Після атаки 18 липня там згоріла будівля площею 250 тисяч квадратних метрів.

Ще близько 170 тисяч квадратних метрів складських приміщень компанії потрапили під удар безпілотників 29 липня у Рязані.

Після атак безпілотників також згоріли ще чотири склади площею від 100 до 108 тисяч квадратних метрів:

у Котовську Тамбовської області;

Краснодарі;

Невинномиську Ставропольського краю;

районі Шушари у Санкт-Петербурзі.

Крім того, пожежі на складах Wildberries після атак безпілотників виникли в районі Уткіна Заводь у Санкт-Петербурзі (16,9 тисячі квадратних метрів) та в окупованому Сімферополі (6 тисяч квадратних метрів).

Ще чотири атаки на склади маркетплейса, як стверджує "Вьорстка", не призвели до значних пошкоджень. Йдеться про удари по об'єктах у підмосковному Колєдіні, Єкатеринбурзі, Воронежі та Зеленодольську (Татарстан).

Зокрема, у Воронежі було пошкоджено покрівлю складу, а в Єкатеринбурзі безпілотники впали на парковці.

Наразі уряд Росії вивчає можливі способи підтримки Wildberries. Очікується, що ключову роль у цьому відіграватиме державний банк ВТБ, про що повідомили Reuters два обізнані джерела.

Wildberries та його конкурент Ozon є важливою частиною планів російської влади щодо стимулювання економічного зростання на тлі зростання бюджетного навантаження через військові витрати та загального уповільнення економіки,

– йдеться у матеріалі.

У Wildberries заявили, що компанії знадобиться щонайменше 30 днів для оцінки збитків, після чого вона зможе розпочати виплати продавцям, чиї товари зберігалися на пошкоджених складах.

Також маркетплейс оголосив про знижки на оплату зберігання товарів, щоб підтримати бізнес.

Джерело, близьке до компанії та обізнане з перебігом переговорів, повідомило Reuters, що засновниця та генеральна директорка Wildberries, найбагатша жінка Росії Тетяна Кім, підтримує контакт із російською владою щодо можливих заходів допомоги підприємцям.

Нагадаємо, що удари по складах Wildberries завдають не лише логістичної шкоди. З компанією також пов'язані великі банки та навіть військові замовлення у Росії.

За оцінками експертів, компанія вже втратила від 6,5% до 9% своїх складських потужностей. А загальний розмір збитків може перевищити чистий прибуток об'єднаної компанії Wildberries & Russ за минулий рік.