Россия обстреляла Coca-Cola и Cargill: почему Трамп молчит, несмотря на атаки по активам США
- Россия продолжает атаковать объекты американских компаний в Украине, в частности Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, и Philip Morris.
- Администрация Трампа публично не осудила ни один из ударов по американским активам, вызвав критику за двойные стандарты.
Россия продолжает атаковать объекты американских компаний в Украине, а реакция Белого дома на эти удары остается сдержанной. Под атаки уже попали активы, связанные с Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris и другими корпорациями.
Россия бьет по Coca-Cola и Cargill: почему атаки на американский бизнес в Украине вызвали тревогу в США?
Одной из последних стала атака на зерновой терминал американского аграрного гиганта Cargill на юге Украины, пишет NYT.
По данным издания, в середине апреля российские дроны один за другим атаковали складские помещения компании.
Это безумие, это безумие,
– слышно, как водитель повторяет на видео, которое получила и проверила газета The New York Times.
Журналисты отмечают, что это лишь один из серии ударов по американским компаниям, которые участились с лета прошлого года. Под атаками оказались также объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, Mondelez International и Philip Morris International.
Большинство компаний стараются не афишировать такие инциденты, опасаясь реакции инвесторов и страховых компаний. В то же время некоторые атаки ранее вообще не попадали в публичное пространство.
Почему Россия атакует бизнес США?
Точная мотивация России официально неизвестна. Часть украинских бизнесменов считает, что это элемент масштабной кампании против украинской экономики в целом. Другие убеждены, что речь идет именно о попытке остановить американские инвестиции в Украину.
Американские компании, по информации NYT, уже выражали беспокойство Вашингтону из-за того, что считают атаки преднамеренными. Однако реакция администрации Трампа оказалась сдержанной. Белый дом публично не осудил ни один из ударов по американским активам, о которых сообщала Украина.
При этом, как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, Вашингтон призвал Киев воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море, связанном с американскими интересами. Это вызвало критику и обвинения в двойных стандартах.
Что говорят американские сенаторы?
Недавно представители нескольких американских компаний, среди которых Cargill, Coca-Cola и Bunge, встречались с американскими сенаторами во время их визита в Украину.
Мы выслушали нескольких из них. По их мнению, по ним ударили намеренно,
– сказала сенатор Джин Шахин от Нью-Гемпшира.
Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер заявил, что Россия таким образом пытается напугать инвесторов и остановить приход американского бизнеса в Украину.
Атаки участились после новых соглашений между Украиной и США
В материале отмечается, что усиление атак совпало с углублением экономического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном:
- В прошлом году Украина и США подписали масштабное соглашение по инвестициям в энергетический сектор.
- А уже в этом году украинская власть заключила контракт на разработку крупного литиевого месторождения с компанией, частично связанной с США.
Бывший заместитель министра экономики Украины Александр Романишин считает, что Россия пытается сделать американские активы в Украине "неприемлемым риском" для бизнеса. По его словам, реакция США в этой ситуации важна не только для Украины.
Или Вашингтон посылает убедительный сигнал о том, что американский бизнес будет защищен, или он тихо принимает прецедент, который другие авторитарные режимы будут очень тщательно изучать: что вы можете атаковать компании, связанные с США, за рубежом и сталкиваться только с риторическим беспокойством,
– говорит Романишин.
Что это означает для Украины?
- Ситуация вокруг атак на американские компании может стать серьезным сигналом для международных инвесторов.
- Если даже крупные корпорации из США не получают четкой политической поддержки после ударов по своим активам, это может усилить опасения относительно безопасности инвестиций в Украину во время войны.
- Для Украины это создает риски замедления новых инвестиционных проектов, особенно в стратегических секторах – энергетике, аграрном бизнесе и промышленности.
Какие прогнозы?
Эксперты не исключают, что Россия и в дальнейшем будет усиливать атаки по инфраструктуре, связанной с западным бизнесом. Особенно уязвимыми остаются:
- логистические объекты;
- аграрные терминалы;
- производственные предприятия;
- энергетическая инфраструктура.
Заметьте! Атаки России по объектам американских компаний в Украине выходят далеко за пределы локальной экономической истории. Речь идет о безопасности международного бизнеса во время войны и о готовности США защищать собственные экономические интересы. Дальнейшая реакция Вашингтона может стать важным сигналом не только для Украины, но и для глобального бизнеса, который оценивает риски работы в зонах конфликта.
Почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины?
Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять не только на экономику, но и на психологическое состояние общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, пишет Офис Президента.
Президент объяснил, что атаки на инфраструктуру имеют четкую цель - ослабить Украину через гражданское население.
После обстрелов, по словам президента, гражданские часто обращаются к своим близким на фронте и рассказывают о сложных условиях жизни. Это создает дополнительное психологическое давление и на военных, и на гражданское население.
Зеленский отметил, что атаки имеют и экономическую цель – ослабить финансовую систему страны.
Предприятия не работают, энергетики, электричества нет, экономика не наполняется налогами, нечего платить военному. То есть чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе, чтобы было разделение. Номер один задача – разделить военных и гражданских,
– подчеркнул президент.
Также известно, что Россия интенсивно обстреливает украинское гражданское население, потому что Путин рассчитывает на время до переговоров и считает, что Трамп не будет обращать на это внимания. В то же время президент Зеленский пытается убедить партнеров существенно нарастить поддержку Украины и вводить санкции против российской логистики.
Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.
Когда Трамп говорит, что Путин хочет мира и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население.
Можно ли остановить войну уже в ближайшее время?
Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что главная задача Украины сейчас – наращивать потенциал силы обороны.
а словам президента, Украина имеет самые сильные позиции на поле боя благодаря контрнаступательным действиям и ударам. Зеленский призвал европейцев усилить политическое давление на Россию для дипломатического решения конфликта. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате Луганской области.
Нам нужна информационная гигиена, чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз брали Купянск, не раз объявляли о захвате Луганщины, но все это не соответствует действительности,
– сказал Романенко.
Военный эксперт отметил, что Герасимова неоднократно снимали с должности и возвращали обратно. Путин использует его риторику, которую подхватывают Z-блогеры, показывая далеко не то, что происходит на самом деле.
Поэтому Украине надо объективно показывать гражданам состояние дел – достижения и недостатки Сил обороны, чтобы искать пути их преодоления и отстаивать интересы государства.
