Россия бьет по Coca-Cola и Cargill: почему атаки на американский бизнес в Украине вызвали тревогу в США?

Одной из последних стала атака на зерновой терминал американского аграрного гиганта Cargill на юге Украины, пишет NYT.

Смотрите также Война в Украине может остановиться "в любой момент": в Кремле выдвинули одно условие

По данным издания, в середине апреля российские дроны один за другим атаковали складские помещения компании.

Это безумие, это безумие,

– слышно, как водитель повторяет на видео, которое получила и проверила газета The New York Times.

Журналисты отмечают, что это лишь один из серии ударов по американским компаниям, которые участились с лета прошлого года. Под атаками оказались также объекты, связанные с Coca-Cola, Boeing, Mondelez International и Philip Morris International.

Большинство компаний стараются не афишировать такие инциденты, опасаясь реакции инвесторов и страховых компаний. В то же время некоторые атаки ранее вообще не попадали в публичное пространство.

Почему Россия атакует бизнес США?

Точная мотивация России официально неизвестна. Часть украинских бизнесменов считает, что это элемент масштабной кампании против украинской экономики в целом. Другие убеждены, что речь идет именно о попытке остановить американские инвестиции в Украину.

Американские компании, по информации NYT, уже выражали беспокойство Вашингтону из-за того, что считают атаки преднамеренными. Однако реакция администрации Трампа оказалась сдержанной. Белый дом публично не осудил ни один из ударов по американским активам, о которых сообщала Украина.

При этом, как сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина, Вашингтон призвал Киев воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море, связанном с американскими интересами. Это вызвало критику и обвинения в двойных стандартах.

Что говорят американские сенаторы?

Недавно представители нескольких американских компаний, среди которых Cargill, Coca-Cola и Bunge, встречались с американскими сенаторами во время их визита в Украину.

Мы выслушали нескольких из них. По их мнению, по ним ударили намеренно,

– сказала сенатор Джин Шахин от Нью-Гемпшира.

Председатель Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер заявил, что Россия таким образом пытается напугать инвесторов и остановить приход американского бизнеса в Украину.

Атаки участились после новых соглашений между Украиной и США

В материале отмечается, что усиление атак совпало с углублением экономического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном:

В прошлом году Украина и США подписали масштабное соглашение по инвестициям в энергетический сектор.

А уже в этом году украинская власть заключила контракт на разработку крупного литиевого месторождения с компанией, частично связанной с США.

Бывший заместитель министра экономики Украины Александр Романишин считает, что Россия пытается сделать американские активы в Украине "неприемлемым риском" для бизнеса. По его словам, реакция США в этой ситуации важна не только для Украины.

Или Вашингтон посылает убедительный сигнал о том, что американский бизнес будет защищен, или он тихо принимает прецедент, который другие авторитарные режимы будут очень тщательно изучать: что вы можете атаковать компании, связанные с США, за рубежом и сталкиваться только с риторическим беспокойством,

– говорит Романишин.

Что это означает для Украины?

Ситуация вокруг атак на американские компании может стать серьезным сигналом для международных инвесторов. Если даже крупные корпорации из США не получают четкой политической поддержки после ударов по своим активам, это может усилить опасения относительно безопасности инвестиций в Украину во время войны. Для Украины это создает риски замедления новых инвестиционных проектов, особенно в стратегических секторах – энергетике, аграрном бизнесе и промышленности.

Какие прогнозы?

Эксперты не исключают, что Россия и в дальнейшем будет усиливать атаки по инфраструктуре, связанной с западным бизнесом. Особенно уязвимыми остаются:

логистические объекты;

аграрные терминалы;

производственные предприятия;

энергетическая инфраструктура.

Заметьте! Атаки России по объектам американских компаний в Украине выходят далеко за пределы локальной экономической истории. Речь идет о безопасности международного бизнеса во время войны и о готовности США защищать собственные экономические интересы. Дальнейшая реакция Вашингтона может стать важным сигналом не только для Украины, но и для глобального бизнеса, который оценивает риски работы в зонах конфликта.

Почему Россия атакует гражданскую инфраструктуру Украины?

Россия сознательно атакует гражданскую инфраструктуру Украины, чтобы повлиять не только на экономику, но и на психологическое состояние общества. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами и преподавателями Киевского авиационного института, пишет Офис Президента.

Президент объяснил, что атаки на инфраструктуру имеют четкую цель - ослабить Украину через гражданское население.

После обстрелов, по словам президента, гражданские часто обращаются к своим близким на фронте и рассказывают о сложных условиях жизни. Это создает дополнительное психологическое давление и на военных, и на гражданское население.

Зеленский отметил, что атаки имеют и экономическую цель – ослабить финансовую систему страны.

Предприятия не работают, энергетики, электричества нет, экономика не наполняется налогами, нечего платить военному. То есть чтобы сломать армию, надо сломать гражданских. Чтобы был хаос в гражданском обществе, чтобы было разделение. Номер один задача – разделить военных и гражданских,

– подчеркнул президент.

Также известно, что Россия интенсивно обстреливает украинское гражданское население, потому что Путин рассчитывает на время до переговоров и считает, что Трамп не будет обращать на это внимания. В то же время президент Зеленский пытается убедить партнеров существенно нарастить поддержку Украины и вводить санкции против российской логистики.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил 24 Каналу, что американскому президенту нужна реалистичная, а не агрессивная коммуникативная политика, которая позволит ослабить российские возможности.

Михаил Подоляк Советник Офиса Президента Когда Трамп говорит, что Путин хочет мира и переговоры решат все, это напоминает его заявления о Ближнем Востоке – ничего там не решено. Вчера мы видели конкретное проявление "русского мира" – он базируется на основе массовых убийств. К тому же Путин рассчитывает, что у него есть время "геноцидить" украинское население.

Можно ли остановить войну уже в ближайшее время?

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что главная задача Украины сейчас – наращивать потенциал силы обороны.

а словам президента, Украина имеет самые сильные позиции на поле боя благодаря контрнаступательным действиям и ударам. Зеленский призвал европейцев усилить политическое давление на Россию для дипломатического решения конфликта. В то же время глава Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о якобы захвате Луганской области.

Нам нужна информационная гигиена, чтобы мы могли разделять суть результатов боевых действий от российских вбросов. Российские пропагандисты уже много раз брали Купянск, не раз объявляли о захвате Луганщины, но все это не соответствует действительности,

– сказал Романенко.

Военный эксперт отметил, что Герасимова неоднократно снимали с должности и возвращали обратно. Путин использует его риторику, которую подхватывают Z-блогеры, показывая далеко не то, что происходит на самом деле.

Поэтому Украине надо объективно показывать гражданам состояние дел – достижения и недостатки Сил обороны, чтобы искать пути их преодоления и отстаивать интересы государства.

Что Трамп думает об Украине?