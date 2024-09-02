В чем суть сделки
Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко считает, что это соглашение углубит участие Украины в глобальных цепях поставок и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.
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Она также подчеркнула, что соглашение обеспечит свободный доступ украинских IT-компаний к британским цифровым рынкам и окажет поддержку экономике во время войны и в период восстановления.
Реализация этого Соглашения позволит углубить участие Украины в глобальных цепях поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний на цифровые рынки Великобритании и обеспечит поддержку нашей экономики во время войны и в период послевоенного восстановления.
Соглашение обеспечивает правовой фундамент для развития отношений между Украиной и Великобританией и открывает ряд преимуществ, частности:
- Уменьшение административных расходов на торговлю благодаря цифровым решениям.
- Использование электронной подписи, контрактов и счетов для международной торговли.
- Усиление кибербезопасности и защиты данных.
- Закрепление основных свобод для торговли цифровыми товарами и услугами.
Ключевые положения Соглашения о цифровой торговле включают:
- Отсутствие пошлин на электронные передачи данных, поддержка малых и средних предприятий, сотрудничество в сфере стандартов и инклюзивность цифровой экономики.
- Использование электронной подписи, контрактов и счетов для международной торговли, а также сотрудничество во взаимном признании электронных доверительных услуг.
- Запрет необоснованных ограничений на трансграничную передачу данных, защита персональных данных и улучшение доступа к публичным данным.
- Гарантии защиты прав в цифровом пространстве, запрет мошеннических практик и защита криптографических данных.
- Содействие свободному обмену финансовой информацией и обеспечение равных условий для поставщиков новых финансовых услуг.
- Сотрудничество в сферах новейших технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии и кибербезопасность.