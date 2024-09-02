В чем суть сделки

Первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко считает, что это соглашение углубит участие Украины в глобальных цепях поставок и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.

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Она также подчеркнула, что соглашение обеспечит свободный доступ украинских IT-компаний к британским цифровым рынкам и окажет поддержку экономике во время войны и в период восстановления.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Реализация этого Соглашения позволит углубить участие Украины в глобальных цепях поставок, будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, сохранит свободный доступ украинских IT-компаний на цифровые рынки Великобритании и обеспечит поддержку нашей экономики во время войны и в период послевоенного восстановления.

Соглашение обеспечивает правовой фундамент для развития отношений между Украиной и Великобританией и открывает ряд преимуществ, частности:

Уменьшение административных расходов на торговлю благодаря цифровым решениям.

Использование электронной подписи, контрактов и счетов для международной торговли.

Усиление кибербезопасности и защиты данных.

Закрепление основных свобод для торговли цифровыми товарами и услугами.

Ключевые положения Соглашения о цифровой торговле включают: