У чому суть угоди

Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що ця угода поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачання і сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.

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Вона також підкреслила, що угода забезпечить вільний доступ українських IT-компаній до британських цифрових ринків та надасть підтримку економіці під час війни і в період відновлення.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Реалізація цієї Угоди дозволить поглибити участь України в глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збереже вільний доступ українських IT-компаній на цифрові ринки Великої Британії та забезпечить підтримку нашої економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.

Угода забезпечує правовий фундамент для розвитку відносин між Україною та Великою Британією і відкриває ряд переваг, зокрема:

Зменшення адміністративних витрат на торгівлю завдяки цифровим рішенням.

Використання електронного підпису, контрактів та рахунків для міжнародної торгівлі.

Посилення кібербезпеки та захисту даних.

Закріплення основних свобод для торгівлі цифровими товарами та послугами.

Ключові положення Угоди про цифрову торгівлю включають: