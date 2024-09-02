У чому суть угоди
Перша віцепрем'єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко вважає, що ця угода поглибить участь України в глобальних ланцюгах постачання і сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу.
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Вона також підкреслила, що угода забезпечить вільний доступ українських IT-компаній до британських цифрових ринків та надасть підтримку економіці під час війни і в період відновлення.
Реалізація цієї Угоди дозволить поглибити участь України в глобальних ланцюгах постачання, сприятиме розвитку малого та середнього бізнесу, збереже вільний доступ українських IT-компаній на цифрові ринки Великої Британії та забезпечить підтримку нашої економіки у час війни і в період повоєнної відбудови.
Угода забезпечує правовий фундамент для розвитку відносин між Україною та Великою Британією і відкриває ряд переваг, зокрема:
- Зменшення адміністративних витрат на торгівлю завдяки цифровим рішенням.
- Використання електронного підпису, контрактів та рахунків для міжнародної торгівлі.
- Посилення кібербезпеки та захисту даних.
- Закріплення основних свобод для торгівлі цифровими товарами та послугами.
Ключові положення Угоди про цифрову торгівлю включають:
- Відсутність мит на електронні передачі даних, підтримка малих і середніх підприємств, співпраця у сфері стандартів і інклюзивність цифрової економіки.
- Використання електронного підпису, контрактів і рахунків для міжнародної торгівлі, а також співпраця у взаємному визнанні електронних довірчих послуг.
- Заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, захист персональних даних і покращення доступу до публічних даних.
- Гарантії захисту прав у цифровому просторі, заборона шахрайських практик і захист криптографічних даних.
- Сприяння вільному обміну фінансовою інформацією та забезпечення рівних умов для постачальників нових фінансових послуг.
- Співпраця у сферах новітніх технологій, таких як штучний інтелект, квантові технології та кібербезпека.