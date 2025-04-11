Украина конфисковала активы подконтрольной Лукашенко компании белорусского калийного гиганта

Высший антикоррупционный суд 9 апреля удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о применении санкций к ОАО "Беларуськалий" – одного из крупнейших государственных производителей калийных удобрений в Беларуси.

Украина получила активы "Беларуськалия"

Речь идет о принудительном взыскании активов в пользу Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минюст.

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Согласно решению суда, в доход государства конфисковано:

более 70 тысяч тонн калия хлористого,

денежные средства на сумму, эквивалентную более чем 250 миллионам гривен,

1 545 железнодорожных вагонов,

48% уставного капитала украинской компании ООО "Агророзквит".

Кроме того, предприятие потеряло право на компенсацию за принудительно отчужденное имущество в соответствии с законом об отчуждении имущества в условиях военного или чрезвычайного положения.

Роль предприятия в войне

В Минюсте отметили, что "Беларуськалий" тесно связан с политическим руководством Беларуси и непосредственно с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Компания, в частности, поддерживает вооруженную агрессию России против Украины – через сотрудничество с предприятиями российского ВПК и так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Также, по данным ведомства, предприятие предоставляло транспорт и помещения для содержания украинских детей, которых незаконно вывезли с временно оккупированных территорий в Беларусь.

Кроме того, "Беларуськалий" участвовал в организации мероприятий, направленных на поддержку политики государства-агрессора и отрицание права украинцев на самоидентификацию.