Украинцы массово увольняются из польских компаний и открывают собственный бизнес
- Доля польских компаний, где работают украинцы, снизилась с 43% до 28%, растет количество украинцев, открывающих собственный бизнес.
- С января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было зарегистрировано почти 59 800 украинских предпринимателей, 77% новых предприятий основаны гражданами Украины.
Украинцы все чаще оставляют работу в польских компаниях, отдавая предпочтение предпринимательству и профессиональной независимости. За последний год доля польских компаний, в которых работают украинцы, сократилась с 43% до 28%.
Где работают украинцы в Польше
Больше всего украинских работников сосредоточено в крупных компаниях (46%), в средних предприятиях эта доля составляет 32%, а в малых – только 6%. Об этом пишет PAP Biznes, ссылаясь на исследование "Барометр польского рынка труда", проведенное Personnel Service, информирует 24 Канал.
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Относительно уровня занятости, украинцы чаще всего работают:
- На низких должностях – 45%.
- На среднем уровне – 40%.
- На руководящих должностях – только 9%.
Заработная плата украинцев также варьируется:
- 41% получают 30,5-34,9 злотых брутто в час (330 – 380 гривен).
- 20% зарабатывают 35-39,9 злотых (380 – 430 гривен).
- Лишь 7% компаний платят более 40 злотых брутто (более 430 гривен).
Украинцы переходят в бизнес
Авторы исследования отмечают, что сокращение количества украинцев в штате польских компаний не означает снижение их активности на рынке труда.
- С января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было зарегистрировано почти 59 800 украинских предпринимателей.
- В первой половине прошлого года украинцы создали более 11% всех новых компаний в Польше.
- 77% новых предприятий, основанных иностранцами, принадлежат гражданам Украины.