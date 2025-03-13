Украинцы массово увольняются из польских компаний и открывают собственный бизнес

Украинцы все чаще оставляют работу в польских компаниях, отдавая предпочтение предпринимательству и профессиональной независимости. За последний год доля польских компаний, в которых работают украинцы, сократилась с 43% до 28%.

Где работают украинцы в Польше

Больше всего украинских работников сосредоточено в крупных компаниях (46%), в средних предприятиях эта доля составляет 32%, а в малых – только 6%. Об этом пишет PAP Biznes, ссылаясь на исследование "Барометр польского рынка труда", проведенное Personnel Service, информирует 24 Канал.

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Относительно уровня занятости, украинцы чаще всего работают:

На низких должностях – 45%.

На среднем уровне – 40%.

На руководящих должностях – только 9%.

Заработная плата украинцев также варьируется:

41% получают 30,5-34,9 злотых брутто в час (330 – 380 гривен).

20% зарабатывают 35-39,9 злотых (380 – 430 гривен).

Лишь 7% компаний платят более 40 злотых брутто (более 430 гривен).

Украинцы переходят в бизнес

Авторы исследования отмечают, что сокращение количества украинцев в штате польских компаний не означает снижение их активности на рынке труда.