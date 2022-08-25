При этом де-факто ограничений по количеству таких отпусков нет, кроме как они могут предоставляться исключительно на период действия военного положения. Вместе с тем работодатель не может отказать работнику в предоставлении этого отпуска, если сотрудник отвечает условиям его получения.

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Новый порядок предоставления отпусков без сохранения зарплаты

Согласно внесенным правкам в законодательство, отпуск без сохранения заработной платы с 19 июля 2022 года предоставляется:

Исключительно для работников, выехавших за пределы Украины или получивших статус внутренне перемещенного лица, что подтверждается соответствующей справкой. При этом если работник, находящийся в указанном отпуске, возвращается, то теряет право требовать продолжения такого отпуска.

Продолжительностью не дольше 90 календарных дней в период действия военного положения. Вместе с тем закон не ограничил возможность предоставления такого отпуска несколько раз, однако продолжительность "частей" этих отпусков не может превышать указанных 90 суток.

в период действия военного положения. Вместе с тем закон не ограничил возможность предоставления такого отпуска несколько раз, однако продолжительность "частей" этих отпусков не может превышать указанных 90 суток. По заявлению работника с условием, что работодатель не может отказать работнику в предоставлении этого отпуска – если сотрудник может подтвердить факт своего выезда за границу или официально приобрел статус ВПЛ.

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Отметим, что такой отпуск без сохранения заработной платы не засчитывается в стаж работы, дающий право на ежегодный основной отпуск. Кроме того, во время действия военного положения за работниками сохраняется право на следующие отпуска:

Без сохранения зарплаты по семейным обстоятельствам и другим причинам. Может предоставляться на срок, оговоренный соглашением между работником и работодателем, однако не более 15 календарных дней в году. Работодатель имеет право отказать в предоставлении такого отпуска, вместе с тем принудительно у него отправить без согласия работника – не может.

в году. Работодатель имеет право отказать в предоставлении такого отпуска, вместе с тем принудительно у него отправить без согласия работника – не может. Без сохранения зарплаты на период карантина, установленного Кабмином. При этом продолжительность такого отпуска не входит в отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и по другим причинам.

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