При цьому, де-факто обмежень щодо кількості таких відпусток немає, окрім як вона може надаватися винятково на період дії воєнного стану. Разом з тим працедавець не може відмовити працівнику у наданні цієї відпустки, якщо співробітник відповідає умовам її отримання.

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Новий порядок надання відпусток без збереження зарплати

За внесеними правками до законодавства, відпустка без збереження заробітної плати з 19 липня 2022 року надається:

Винятково для працівників, що виїхали за межі України або отримали статус внутрішньо переміщеної особи, що затверджується відповідною довідкою. При цьому, якщо працівник, що перебуває у зазначеній відпустці, повертається, то втрачає право вимагати продовження такої відпустки.

Тривалістю не довше, ніж 90 календарних днів , у період дії воєнного стану. Разом з тим закон не обмежив можливість надання такої відпустки декілька разів, проте тривалість "частин" цих відпусток не може перевищувати вказаних 90 діб.

, у період дії воєнного стану. Разом з тим закон не обмежив можливість надання такої відпустки декілька разів, проте тривалість "частин" цих відпусток не може перевищувати вказаних 90 діб. За заявою працівника з умовою, що працедавець не може відмовити працівнику у наданні цієї відпустки, – якщо співробітник може підтвердити факт свого виїзду за кордон або офіційно набув статусу ВПО.

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Зауважимо, що така відпустка без збереження заробітної плати не зараховується до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку. Крім того, під час дії воєнного стану за працівниками зберігається право на такі відпустки:

Без збереження зарплати за сімейними обставинами та з інших причин. Може надаватися на термін, обумовлений угодою між працівником та роботодавцем, проте не більше ніж 15 календарних днів на рік. Роботодавець має право відмовити у наданні такої відпустки, разом з тим примусово у неї відправити без згоди працівника – не може.

на рік. Роботодавець має право відмовити у наданні такої відпустки, разом з тим примусово у неї відправити без згоди працівника – не може. Без збереження зарплати на період карантину, встановленого Кабміном. При цьому, тривалість такої відпустки не входить до відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших причин.

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