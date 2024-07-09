Новые локации для производственных мощностей

Как сообщили в правительстве, в Украине зарегистрировано три новых индустриальных парка. Это "КОВЕЛЬ ПОРТО", "Добросин" и "ГРИН ЛАКТИК".

Интересно Украинский бизнес отреагировал на циничный удар по "Охматдету": кто и какую помощь оказал

Соответствующее решение было принято еще 5 июля. Согласно подсчетам, новые объекты должны обеспечить 4,5 тысячи рабочих мест.

В 2024 году в реестре появилось 16 новых индустриальных парков, что больше, чем в 2022 или 2023 году.

Развитие индустриальных парков является составляющей экономической политики "Сделано в Украине", поэтому государство будет оказывать всестороннюю поддержку этому направлению. В частности, этом году в госбюджете на развитие индустриальных парков заложен 1 миллиард гривен,

– рассказал Виталий Киндратив, заместитель Министра экономики.

Где расположены новые объекты

Мощности "КОВЕЛЬ ПОРТО" расположены на Волыни. Здесь будут работать предприятия перерабатывающей промышленности. "Добросин" на Львовщине вместит текстильные, фармацевтические и пищевые предприятия. Также здесь будут работать компании, которые занимаются переработкой и хранением продукции сельского хозяйства, деревообработкой, машиностроением и тому подобное.

Что касается "ГРИН ЛАКТИК" на Ивано-Франковщине, то он будет сосредоточен на предприятиях пищевой промышленности.