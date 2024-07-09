Нові локації для виробничих потужностей

Як повідомили в уряді, в Україні зареєстровано три нові індустріальні парки. Це "КОВЕЛЬ ПОРТО", "Добросин" та "ГРІН ЛАКТІК".

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Відповідне рішення було ухвалене ще 5 липня. Згідно з підрахунками, нові об'єкти повинні забезпечити 4,5 тисячі робочих місць.

У 2024 році у реєстрі з'явилося 16 нових індустріальних парків, що більше, ніж у 2022 чи 2023 році.

Розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики "Зроблено в Україні", тож держава надаватиме всебічну підтримку цьому напрямку. Зокрема, цього року в держбюджеті на розвиток індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень,

– розповів Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки.

Де розташовані нові об'єкти

Потужності "КОВЕЛЬ ПОРТО" розташовані на Волині. Тут будуть працювати підприємства переробної промисловості. "Добросин" на Львівщині вмістить текстильні, фармацевтичні та харчові підприємства. Також тут працюватимуть компанії, які займаються переробленням та зберіганням продукції сільського господарства, деревообробкою, машинобудуванням тощо.

Що стосується "ГРІН ЛАКТІК" на Івано-Франківщині, то він буде зосереджений на підприємствах харчової промисловості.