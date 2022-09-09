По данным Департамента стратегических расследований и Нацполиции, предприятия наладили схему вывода средств в страну-агрессорку и механизм уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Forbes пишет, что речь идет, вероятно, о Киевском картонно-бумажном комбинате в городе Обухов и уроженце россии Владимире Крупчаке.

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Арест имущества российского бумажного магната в Украине

В ходе международного сотрудничества правоохранители установили, что после полномасштабного вторжения россии в Украину упомянутые предприятия продолжали осуществлять финансовые операции со страной-агрессоркой через посредников в Евросоюзе. Эти доходы пополняли российский бюджет, из которого финансируется армия оккупантов и ее преступления против Украины.

В рамках уголовного производства Офис генпрокурора наложил арест на корпоративные права, заводы, комбинаты, земельные участки и другие объекты недвижимости общей стоимостью более 10 миллиардов гривен. Бизнес обвиняют в уклонении от уплаты налогов и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем.

К слову, арестованные активы планируют передать в управление АРМА. Вырученные от реализации активов деньги впоследствии могут быть использованы для нужд Вооруженных Сил Украины и восстановления разрушенной инфраструктуры.

Отмечается, что в мае правоохранители провели обыски в помещениях предприятий и изъяли документацию финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи финансовой отчетности.

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Вероятный фигурант дела

Издание Forbes отмечает, что уголовное производство и арест имущества, вероятно, касается владельца Киевского картонно-бумажного комбината Владимира Крупчака. Он действительно является бывшим депутатом госдумы россии и занимался бизнес-деятельностью в Украине с 2000 года.

Тогда он стал заместителем председателя наблюдательного совета и советником генерального директора Киевского картонно-бумажного комбината в Обухове, и в том же году инициировал создание в Архангельской области региональной организации "Единство", которая позже трансформировалась в "единую россию".

В 2018 году Крупчак стал конечным бенефициарным владельцем Киевского КБК через австрийско-немецкую компанию Pulp Mill Holding. После корпоративного конфликта с российским олигархом олегом дерипаской Крупчак полностью перебрался в Украину и в 2007 году получил украинское гражданство.

В 2019 году он вроде бы отказался от украинского паспорта и получил гражданство Кипра, однако пока неизвестно, выходил ли он в течение всего этого времени из российского гражданства вообще.