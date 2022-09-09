За даними Департаменту стратегічних розслідувань та Нацполіції, підприємства налагодили схему виведення коштів у країну-агресорку й механізм ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Forbes пише, що йдеться, ймовірно, про Київський картонно-паперовий комбінат у місті Обухів та уродженця росії Володимира Крупчака.

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Арешт майна російського паперового магната в Україні

У ході міжнародного співробітництва правоохоронці встановили, що після повномасштабного вторгнення росії в Україну згадані підприємства продовжували здійснювати фінансові операції з країною-агресоркою через посередників в Євросоюзі. Ці прибутки поповнювали російський бюджет, з якого фінансується армія окупантів та її злочини проти України.

У межах кримінального провадження Офіс генпрокурора наклав арешт на корпоративні права, заводи, комбінати, земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості загальною вартістю понад 10 мільярдів гривень. Бізнес звинувачують в ухиленні від сплати податків та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.

До слова, наразі арештовані активи планують передати в управління АРМА. Отримані від реалізації активів гроші згодом можуть бути використані для потреб Збройних Сил України та відбудови зруйнованої інфраструктури.

Зазначається, що ще у травні правоохоронці провели обшуки у приміщеннях підприємств й вилучили документацію фінансово-господарської діяльності та чорнові записи фінансової звітності.

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Ймовірний фігурант справи

Видання Forbes зазначає, що кримінальне провадження й арешт майна, ймовірно, стосується власника Київського картонно-паперового комбінату Володимира Крупчака. Він справді є колишнім депутатом держдуми росії й займався бізнес-діяльністю в Україні з 2000 року.

Тоді він став заступником голови наглядової ради і радником генерального директора Київського картонно-паперового комбінату в Обухові, й того ж року ініціював створення в Архангельській області регіональної організації "Єдність", яка згодом трансформувалась у "єдіную расію".

У 2018 році Крупчак став кінцевим бенефіціарним власником Київського КПК через австрійсько-німецьку компанію Pulp Mill Holding. Після корпоративного конфлікту з російським олігархом алєгам дєріпаскай Крупчак повністю перебрався в Україну й у 2007 році отримав українське громадянство.

У 2019 році він начебто відмовився від українського паспорта й отримав громадянство Кіпру, проте наразі невідомо, чи виходив він протягом усього цього часу з російського громадянства взагалі.